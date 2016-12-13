«Сахалинская ГРЭС-2»: «артерии» для электричества построены, начались работы в «сердце»

На стройплощадке «Сахалинской ГРЭС-2» началось возведение КРУЭ-220 – комплекса, который будет принимать выработанное ГРЭС электричество и подавать его в единую энергосистему Сахалина. О ходе работ 9 февраля журналистам рассказал исполнительный директор «Сахалинской ГРЭС-2» Игорь Шакиров.

Оборудование КРУЭ произведено концерном Hyundai в Южной Корее. Все работы здесь проходят под присмотром корейских специалистов, а внутренние - в исключительно стерильных условиях, поэтому журналистов туда не пустили. Для видеокамер и фотоаппаратов был доступен лишь внешний вид святая святых электростанции – здания, раскрашенного в корпоративные сине-оранжевые цвета инвестора строительства – ПАО «Русгидро».

В декабре в те же цвета «одели» и здание главного корпуса «Сахалинской ГРЭС-2», туда подвели тепло, освещение, чтобы рабочие могли в более комфортных условиях монтировать основные рабочие мощности - котлы и турбины. К середине июля эти работы будут завершены, говорит Шакиров.

Главный эксперт производственно-технического отдела «Сахалинской ГРЭС-2» Илья Колосков рассказал, что два паровых котла производства «Красного котельщика» из Таганрога будут производить 230 тонн пара в час. - Котлы достаточно эффективны, и вместе с электрофильтрами они обеспечат максимально низкий уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, - сказал он.

Колосков заведует и установкой турбин, которые, кстати, сначала планировали купить в Германии производства компании Siemens. Однако после объявления в стране курса на импортозамещение турбины приобрели у российского производителя, а именно на «Уральском турбинном заводе». Колосков надеется, что эксплуатация отечественного оборудования выйдет даже дешевле, а особых отличий от немецкого у него нет. «Артерии», по которым электричество в новой ГРЭС пойдёт по Сахалину, уже построены. За возведение ЛЭП отвечала будущая эксплуатирующая компания – «Сахалинэнерго». Заместитель гендиректора Андрей Шаварин рассказал, что всего построено 29 километров ЛЭП на 232 опорах. Возведена также ЛЭП 35 кВ, которая соединит ГРЭС-2 с новой подстанцией «Ильинское». А уже от неё электроэнергия пойдёт в села Пензенское, Взморье и Ильинское.

Самая высокая точка на стройплощадке сегодня – дымовая труба высотой 150 метров. Кстати, железобетонное чудо инженерной мысли специалисты из Старого Оскола по немецкой технологии собрали всего за 48 суток, тогда как раньше такие сооружали по два-три года. Второй по высоте станет венгерская сухая градирня башенного типа, она будет достигать 65 метров. Сейчас рабочие под руководством приехавшего из Венгрии специалиста монтируют второй ярус сооружения, со стороны больше похожего то ли на стадион, то ли на космический объект. Это будет первая и единственная в России сухая градирня для охлаждения воды. Первоначально эту операцию планировали проводить за счёт воды, расположенного через дорогу Татарского пролива, однако после изменений в водном кодексе РФ, этот способ пришлось заменить более экологичным и инновационным для России.

Специально для проекта будет построена новая железнодорожная ветка протяжённостью в 6,5 километров. Проектную документацию уже разрабатывают в «РЖД». До конца марта она будет готова и передана на госэкспертизу. Железной дорогой на ГРЭС будут доставлять уголь с месторождений Невельского или Углегорского районов. Станция сможет потреблять по 400 – 450 тыс. тонн угля в год.