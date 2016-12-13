Число строителей «Сахалинской ГРЭС-2» вырастет до 1600

Количество строителей на площадке «Сахалинской ГРЭС-2» в ближайшие месяцы увеличится до 1600 человек, рассказал 9 февраля журналистам в ходе пресс-тура исполнительный директор компании Игорь Шакиров.

Сейчас здесь работают около 1400 человек со всей России, они делят семь общежитий. В марте будут сданы еще три, и тогда количество строителей вырастет еще на 200 человек.

Жильё для будущих сотрудников станции, которые заедут в новый посёлок энергетиков с началом эксплуатации ГРЭС-2, строят в шести километрах от энергообъекта - в селе Ильинском Томаринского района.

Силами правительства Сахалинской области сейчас там идёт возведение первой и второй очередей – всего это десять домов. Решается вопрос о строительстве третьей очереди квартир. В итоге в посёлке энергетиков должны построить 342 квартиры. Одновременно планируется возведение и всей необходимой социальной инфраструктуры.

Со старой ГРЭС, которая продолжает работать в селе Восток Поронайского района, в новый посёлок пока согласились переехать около 250 человек. «Сахалинэнерго» предстоит набрать еще более 150 сотрудников.