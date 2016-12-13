В Южно-Сахалинске назвали лучшего учителя 2017 года

По информации пресс-службы мэрии, победу праздновала преподаватель английского языка гимназии №3 Ксения Бурова. На сцене Дворца детского и юношеского творчества диплом, ленту победителя, подарки, а также символического пеликана ей вручил мэр Сергей Надсадин. Градоначальник поблагодарил всех участников за мастерство, профессиональную смелость и отметил огромный вклад учительства в воспитание юного поколения горожан.

Вместе с героиней дня в течение недели за первый приз боролись еще девять педагогов. Они преподают в школах города математику, английский язык, физкультуру, историю, обществознание и экономику. Среди участников были также учитель начальных классов и педагог-психолог. Они проводили открытые уроки, давали мастер-классы, принимали участие в других состязаниях.

Профессиональные и личные качества участников оценивали четыре жюри. В их состав вошли учителя-предметники, учащиеся старших классов. Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова поблагодарила судей за профессиональную, корректную и добросовестную работу.