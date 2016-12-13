В Южно-Сахалинске назвали лучшего учителя 2017 года
Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года-2017» подвели сегодня в Южно-Сахалинске.
По информации пресс-службы мэрии, победу праздновала преподаватель английского языка гимназии №3 Ксения Бурова. На сцене Дворца детского и юношеского творчества диплом, ленту победителя, подарки, а также символического пеликана ей вручил мэр Сергей Надсадин. Градоначальник поблагодарил всех участников за мастерство, профессиональную смелость и отметил огромный вклад учительства в воспитание юного поколения горожан.
Вместе с героиней дня в течение недели за первый приз боролись еще девять педагогов. Они преподают в школах города математику, английский язык, физкультуру, историю, обществознание и экономику. Среди участников были также учитель начальных классов и педагог-психолог. Они проводили открытые уроки, давали мастер-классы, принимали участие в других состязаниях.
Профессиональные и личные качества участников оценивали четыре жюри. В их состав вошли учителя-предметники, учащиеся старших классов. Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова поблагодарила судей за профессиональную, корректную и добросовестную работу.
Впервые городской конкурс «Учитель года» состоялся в 1998 году.
Организаторы учредили и несколько дополнительных номинаций. Приз «Педагогический дебют» достался учителю истории и обществознания лицея №1 Татьяне Пак. В номинации «Педагогический поиск» лучшим стал учитель английского языка школы №11 Евгений Батаев. Приза «Традиции в инновациях» удостоилась учитель математики школы №1 Ольга Грачева. Ее же детское жюри признало учителем года.
По решению альтернативного жюри, в которое вошли победители конкурса прошлых лет, лучшим стал учитель физкультуры гимназии №1 Андрей Тишевский.
На областном этапе конкурса «Учитель года-2017» областной центр представят Ксения Бурова и Андрей Тишевский.
Фото пресс-службы мэрии
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