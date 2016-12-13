«Соколята» второй раз победили в областных военно-спортивных соревнованиях

Команда «Сокол» из одноимённого села Холмского района одержала победу на областных военно-спортивных соревнованиях «Служить России».

Всего в мероприятии принимали участие около 140 школьников из 14 муниципалитетов. Это уже вторая по счёту победа сельчан на ежегодных играх. Теперь их ждёт общероссийский этап соревнований, а также поездка в легендарный детский центр «Орлёнок».

- С одной стороны, успех был ожидаемым, поскольку мы очень старались и долго готовились. С другой, мы не были уверены, так как соперники были очень сильными и нужно было потрудиться, чтобы взять первое место, - поделилась семнадцатилетняя участница команды Карина Полицкая.

По словам методиста областного центра внешкольной воспитательной работы Елены Подобы, в прошлом году «Соколу» выиграть помешала метель. Дороги были перекрыты, и дети не смогли участвовать в финальном дне соревнований. Напомним, что ранее турнир назывался «Победа». В этом году организаторы видоизменили концепцию соревнований, включив в программу сдачу нормативов ГТО и элементов допризывной подготовки. Помимо этого, по традиции ребята участвовали в конкурсе визиток, видеороликов, соревновались в знании истории, ОБЖ, оказании первой медицинской помощи), состязались в сборке и разборке автомата, огневой подготовке, использовании средств индивидуальной защиты. - Несмотря на то, что умение обращаться с оружием и ОЗК считается больше мужским делом, у меня это получалось лучше всего. Хуже было с теорией, - отметила Карина. – Нормы ГТО нам тоже дались с трудом, поэтому есть над чем работать. Я считаю, что эти нормативы очень важны, поскольку помогают человеку всегда держать себя в форме, быть готовым к любым испытаниям.

Второе место заняла команда «Миг» из Ноглик. В прошлом году именно она была победителем, но в этот раз пальму первенства уступила «Соколу». - Конечно, немножко обидно, что не стали первыми. Противник был сильным. Наверное, нужно было лучше готовиться, - поделился участник команды Владислав Лосенков. – Хотя в этом году было проще, поскольку соревнования длились не два, а три дня. Меня очень удивило, кстати, что в программу не включили строевой смотр. Вроде военно-спортивные соревнования, а его нет. Странно.