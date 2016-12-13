Центр внимания. Выпуск от 9 февраля

ОТВ на 21 кнопке

Телеканал ОТВ получил фиксированное место во всех кабельных сетях региона. Теперь это - официальный обязательный общедоступный региональный канал Сахалинской области. Такой статус ему присвоен решением Федеральной Конкурсной комиссии Роскомнадзора 9-го февраля в Москве.

Привлечение инвестиций в Оху

Вопросами привлечения инвестиций в Охинский городской округ будет заниматься Денис Кан. Новое служебное задание заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области получил по итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Кожемяко.

Поставка яиц с материка

Пока жители Охи в ожидании стабильной работы коммунальной сферы, на юге острова решают яичную проблему. Помогут ли поставки ценного продукта устранить дефицит?

Автомобили с системой ГЛОНАСС

«Оглонассить» всю страну решили с 1 января. Дальневосточники оказались в растерянности: без «Эры ГЛОНАСС» нельзя теперь ввезти авто. Поэтому во Владивостоке скопилось порядка тысячи машин, которые таможня не впускает в Россию. А сахалинцы, соответственно, больше не могут привезти авто из Японии «под заказ».

Дом-интернат в Углегорске

После ремонта и переоснащения в углегорский психоневрологический интернат продолжают поступать подопечные. Сейчас жителей бывшего детского дома, а ныне - заведения для взрослых - более ста. Перепрофилирование учреждения позволило разгрузить очередь тех, кто ждет свой новый дом.

Каток в Макарове

В Макаровском районе спортсмены в ожидании открытия первого воздухоопорного крытого катка. Его строительство в райцентре началось еще два года назад и в итоге превратилось в долгострой.

Анонс газеты

Самый массовый побег заключенных в Советском Союзе, оказывается, произошел на Сахалине. Этот интересный исторический факт удалось раскопать журналисту газеты «Губернские ведомости» Евгению Аверину. 40 лет назад из колонии в поселке Стародубское Долинского района убежало 14 граждан Северной Кореи.

Выставка в Сфере

«Особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ» - именно так характеризуют свою выставку те, кто входит в сообщество Артсахалин. Действительно ли так сложно отличить профессионального художника от того, кто только дебютировал в этом виде искусства?

Гонки на призы А. Ермаковой

20-й Кубок мастера спорта СССР Анны Ермаковой сегодня разыгрывали около трёхсот юных лыжников от областной столицы до Охи.

Трасса на выживание

А накануне сборная Сахалинской области завоевала второе общекомандное место на первенстве Дальнего Востока по лыжным гонкам. Соревнования в течение недели проходили на базе областной школы зимних видов спорта. Команды Хабаровска, Камчатки, Магадана, Приморья, Амурской и Сахалинской областей спорили за путёвки на финал Спартакиады учащихся России-2017.