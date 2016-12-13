В сахалинском селе Взморье устроили распродажу краба

В селе Взморье Долинского района появились дешёвые крабы. На тысячу рублей можно купить 12-14 штук.

Импровизированный рынок во Взморье, к которому так привыкли проезжающие по трассе Южно-Сахалинск – Оха, радует покупателей. В эти дни там распродажа. Люди не могут проехать мимо и покупают деликатес ящиками.

По сниженной цене продаются маленькие особи краба, вместе с клешнями – около 15 сантиметров в диаметре. В картонные коробки из под печенья и алкоголя, которые, к слову, предоставляют продавцы, вмещается по 12-14 особей. И всё это богатство местные отдают всего за тысячу рублей. И даже за 950. Поштучно – за 100 рублей.