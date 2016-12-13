День стоматолога отметили в Южно-Сахалинске

В детском отделении областной стоматологической поликлиники сегодня отметили Международный день стоматолога, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве.

Ежедневно здесь принимают до 200 пациентов, коллектив старается сделать всё возможное, чтобы у ребят от посещения поликлиники оставались только положительные эмоции.

- Работа с маленькими пациентами имеет ряд особенностей, много психологических моментов. Некоторые дети приходят и спокойно воспринимают всё происходящее. Немало случаев, когда сначала надо потратить 10-15 минут на адаптацию. Объясняем ребятам, что ничего страшного в этом нет. Мы рассказываем им об оборудовании, показываем, как оно работает, – раскрывает профессиональные секреты врач Александра Яровикова, в этом отделении она работает уже шесть лет.

- Мы сегодня в первый раз здесь. Готовимся к детскому саду. Сыну всё нравится, не капризничает. Но вот рот открывать отказался. Нам сказали, что ничего страшного, так часто бывает. Договорились, что придём в другой раз, – рассказывает мама двухлетнего малыша.

Для этого подразделения областной стоматологической поликлиники вдвойне праздничный день, сегодня ему исполнилось 8 лет. Отделение оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения. При необходимости юным пациентам делают трёхмерную компьютерную томографию зубов, позволяющую быстро получить чёткую картину состояния ротовой полости пациента.

- Лучше предупредить болезнь, чем лечить. Как только появились первые зубки, уже можно к нам приходить. Мы проводим гигиену полости рта, глубокое фторирование для укрепления зубной эмали. Смотровой кабинет надо посещать раз в три месяца, чтобы не допускать появления кариеса. У детей очень быстро развивается патологический процесс. Есть скрытые патологии, которые родители сами не замечают и возникают проблемы, – предостерегает исполняющая обязанности заведующей детского отделения областной стоматологической поликлиники Елена Петрова.

Лечебный приём в отделении ведут 10 врачей, 6 из них – это молодые специалисты.