Заморский товар
Пока жители Охи в ожидании стабильной работы коммунальной сферы, на юге острова решают яичную проблему.
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Пока жители Охи в ожидании стабильной работы коммунальной сферы, на юге острова решают яичную проблему.
Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
9.02
на карту сбербанка :
500 руб от Валерия Владимировича.Д,
200 руб от Олеси Игоревны.Ш,
200 руб от "доброго Волшебника",
1000 руб от Ларисы Александровн...
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В сахалинском селе Взморье устроили распродажу краба
Валерий Филатов Как и везде от народа скрывают самое главное на Сахалине. Лецензирование лова красной рыбы, краба и прочих деликатесов для народа России.
Хотелось бы по именовать услышать от врачей, кто на сегодняшний день слелалслетал эту вакцину своей дочери.
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