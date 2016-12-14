Сахалинские авиаторы в честь профессионального праздника получили награды

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на воздушном транспорте благодарностями министра транспорта Российской Федерации поощрены Любовь Шовкопляс - экономист по договорной работе договорного отдела аэропорта Южно-Сахалинска, Андрей Якунин - инженер-оператор диспетчерской группы службы электростветотехнического обеспечения полетов.

Благодарностями губернатора Сахалинской области отмечены: Александр Беленок - аналитик-координатор летной эксплуатации мониторинга полетных данных акционерного общества «Авиашельф»; Елена Вострикова - заместитель финансового директора авиакомпании «Аврора»; Вячеслав Грибков - технический директор авиакомпании «Аврора»; Евгений Дурнев - начальник службы авиационной безопасности аэропорта Южно-Сахалинска; Эдуард Нестеров - авиатехник по летательным аппаратам и двигателям акционерного общества «Авиашельф»; Сергей Федорчук - начальник пожарно-спасательной команды ведомственной пожарной охраны службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Южно-Сахалинска.

- Сегодня в зале люди, не представляющие своей жизни без неба, самолетов и всего того, что связано с воздушным транспортом. Мы - одна большая команда. Многое сделано за последние годы, и столько же еще предстоит сделать! - обратился к коллегам генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

К поздравлениям присоединился глава островного региона Олег Кожемяко. Он пожелал виновникам торжества здоровья, чистого неба над головой и летной погоды и отметил, что с каждым годом предприятие поднимается на новую ступень развития.