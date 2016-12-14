Новые самолеты Bombardier Q400 прошли таможенное оформление

Таможенное оформление сразу двух самолетов Bombardier Q400 авиакомпании «Аврора» завершено. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Уже со следующей недели они начнут выполнять рейсы – в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области, в том числе и на Курильские острова.

- Это очень значимое для нас событие. 72-местная машина способна летать со скоростью 670 километров в час. Таким образом, к примеру, время пути до Курильских островов составит всего 50 минут. Это же настоящий рекорд, - поделился директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Воздушное судно Q400 – двухмоторный турбовинтовой самолёт для линий средней протяжённости. Q400 является одним из самых быстрых самолётов, его крейсерская скорость – 667 км/ч, дальность полёта – 2 532 км. Комплектация воздушных судов Bombardier Q400 предусматривает 70-78 пассажирских кресел. В авиакомпании «Аврора» будут эксплуатироваться самолёты на 70 кресел с увеличенным багажным отсеком.