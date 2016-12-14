Половина кандидатов в мэры Охи отсеялись на регистрации

Ровно половина кандидатов в мэры Охинского городского округа выбыли из борьбы на этапе регистрации. В избирательные бюллетени внесут всего пять фамилий, а документы подавали десять человек.

Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Сахалинской области, на досрочные выборы главы муниципального образования, которые состоятся 12 марта, зарегистрированы кандидаты от «Единой России» замминистра ЖКХ Сахалинской области, советник губернатора Денис Кан, от КПРФ – бортмеханик «Авиашельфа» Сергей Гусев, от ЛДПР - преподаватель СахГУ Ольга Тараканова, от «Справедливой России» - заведующая детсадом Маргарита Филиппова и самовыдвиженец - директор рынка Инна Тишковец.

Бывший глава района Александр Шкрабалюк в конце января заявил, что не будет участвовать в выборах. В начале декабря он был отстранён от должности по решению прокуратуры. Однако позже это решение обжаловал и оставался в кресле мэра вплоть до февраля нынешнего года. Бывший мэр был осуждён за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, летом 2014 года градоначальник, поддавшись уговорам директора ЗАО «Дальэлектромонтаж» Владимира Левина, дал заведомо незаконное указание и.о. начальника управления капитального строительства Охинского района. По требованию руководителя она подписала документы о принятии и оплате фактически не выполненных по муниципальному контракту работ. В результате этого «Дальэлектромонтаж» необоснованно получил из бюджета более 332 млн рублей.