Аэровокзал в Южно-Сахалинске начнут строить в 2017 году

Строительство нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска начнется в 2017 году. Об этом на торжественном собрании, посвященном Дню работника гражданской авиации России, сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

- Я вернулся из Москвы и привез хорошую новость. Экспертиза проекта строительства нового аэровокзала завершена! В этом году работы будут начаты. С чем вас сердечно поздравляю, - сказал Полонский.

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Территории опережающего развития

Напомним, строительство объекта будет вести АО «Аэровокзал Южно-Сахалинска», которое является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух».

В рамках реализации своих обязательств к 2019 году АО «Аэровокзал Южно-Сахалинска» планирует построить и ввести в эксплуатацию новый современный аэровокзальный комплекс пропускной способностью 800 пассажиров в час (550 человек в час на внутренних авиалиниях и 250 человек – на международных).

Помимо здания аэровокзала, комплекс будет включать многоуровневую парковку, гостиницу, устройство кольцевого пересечения на подъездной автодороге и круговой въезд на привокзальную площадь с односторонним движением.

В аэровокзальном комплексе особое внимание планируется уделить комфорту пассажиров, ожидающих своего рейса, как взрослых, так и детей. Предполагается, что в нем появятся отдельная зона общественного питания и детская комната.

ТОР «Горный воздух» был создан постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. На данный момент данная территория опережающего развития включает в себя шесть резидентов, еще восемь подали заявки на вступление.

Строительство нового аэровокзального комплекса будет способствовать расширению географии воздушных перевозок и сыграет положительную роль в развитии туризма на Дальнем Востоке.