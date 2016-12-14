Сахалинцы примут участие в православной олимпиаде

Сахалинские школьники примут участие в региональном этапе общероссийской олимпиады по основам православной культуры, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Соревноваться в православных знаниях ребята будут два дня - 11 и 12 февраля. В олимпиаде примут участие 19 школьников с 5-го по 11-й класс из 9 районов Сахалинской области – это победители и призеры муниципальных этапов, проведенных в ноябре 2016 года. Всего в первом школьном туре олимпиады принимали участие около 3,5 тыс. человек.

В этом году тема олимпиады посвящена 100-летию революций 1917 года и обретению целого сонма российских новомучеников и исповедников, сообщают в епархии.

Регистрация участников регионального тура олимпиады начнется 11 февраля в 10:15 в здании Духовно-просветительского центра Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Написать олимпиадную работу можно будет здесь же с 10:30 до 13:30.

В рамках олимпиады юных участников ожидает большая экскурсионная программа, а также встреча с главой островной епархии - архиепископом Тихоном.

Завершится региональный этап торжественной церемонией награждения, которая состоится 12 февраля в 13:00 в конференц-зале гостиницы «Пасифик Плаза». Организаторами олимпиады выступают министерство образования Сахалинской области совместно с Южно-Сахалинской и Курильской епархией.