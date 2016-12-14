Консультация Пенсионного фонда изменила номер телефона

По данному номеру сахалинцев проконсультируют по вопросам пенсионного и социального обеспечения, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Также островитяне могут узнать, как работать с «Личным кабинетом гражданина» на сайте ПФР, как получить выписку из индивидуального лицевого счета или свидетельство о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и многое другое. Кроме того, за ответами на свои вопросы можно обратиться к онлайн-консультанту сайта, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Стоит отметить, что в соответствии с Федеральным законом о персональных данных (от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) в рамках телефонной или онлайн-консультаций специалисты call-центра не могут дать ответы на вопросы, касающиеся персональных данных клиента, в том числе ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение (данные о выплаченных суммах пенсии и т.п.). На эти вопросы ответят только в онлайн-приемной или клиентской службе ПФР по месту жительства.

Телефоны и адреса отделения и территориальных органов ПФР Сахалинской области можно посмотреть на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/ Отделение/ Структура Отделения».

Телефон «горячей линии» регионального отделения ПФР - 8 (800) 301-4-001.