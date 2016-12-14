Квитанции за ЖКУ для южносахалинцев изменились

Южносахалинцы получают квитанции за ЖКУ с изменениями, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Это связано с тем, что с января 2017 года, согласно поправкам в Жилищном кодексе РФ, общедомовые нужды (ОДН) переводятся из разряда коммунальных услуг в жилищные. Это касается электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения.

Соответственно, расход этих коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, стал частью платы за содержание жилого помещения, которую будет выставлять управляющая организация. Из платежных документов ресурсоснабжающих организаций строка об оплате ОДН по холодной, горячей воде и электроэнергии исключается.

Отметим, это нововведение повлияет только на внешний вид квитанций. Совокупный платеж за ЖКУ останется прежним.

Большинство южносахалинцев, чьи управляющие компании выставляют счета за содержание жилого помещения через МУП ГИАЦ и ООО ВИЦ, увидят квитанции за январь в новом виде.

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