Отсутствие счетчика южносахалинцы почувствуют на оплате электричества за январь

При отсутствии прибора учета электроэнергии будет применяться повышающий коэффициент, сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго».

Нововведение основано на постановлении правительства РФ, которое вступило в силу с 1 января 2017 года. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5.

Напомним, согласно требованиям Федерального закона «Об энергосбережении» все потребители должны были до 1 июля 2013 года обеспечить свое жилье приборами учета, внесенными в Единый государственный реестр средств измерения, с классом точности 2.0 и выше. Горожане, не установившие индивидуальные счетчики, но имеющие техническую возможность к их монтажу, рассчитываются за электроэнергию по установленному министерством ЖКХ Сахалинской области нормативу, к которому применяется повышающий коэффициент. Например, минимальный норматив на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, составляет 155 кВт∙ч (593,65 рубля в месяц). После применения коэффициента 1,5 он составит уже 232 кВт∙ч (890,47 рубля в месяц на одного человека).

Среди потребителей «Сахалинэнерго» в настоящее время по региональному нормативу рассчитываются 2 тыс. 812 потребителей (в прошлом месяце их было 2 тыс. 950). Именно эта категория островитян получит в феврале квитанции об оплате январского потребления с повышающим коэффициентом. Также энергокомпания обращает внимание жильцов, рассчитывающихся по счетчикам, класс точности которых не соответствует нормативным требованиям, что сотрудники «Энергосбыта» будут составлять акты. Если после этого прибор учета не заменят, то в течение трех месяцев счет за потребленную электроэнергию будет выставляться по среднему начислению, далее – по нормативу с применением повышающего коэффициента.

Информацию о характеристиках своего прибора учета граждане могут узнать по телефонам операторов, указанным в квитанциях «Энергосбыта». Заявку на установку счетчика граждане могут адресовать в свою управляющую компанию, «Энергосбыт», а также самостоятельно найти соответствующих специалистов. После установки электросчетчика необходимо его опломбировать и ввести в эксплуатацию, это могут сделать только специалисты «Энергосбыта».