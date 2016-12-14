Россельхозбанк поддержал всероссийскую финансовую олимпиаду для школьников

Россельхозбанк стал партнером организаторов X юбилейной Всероссийской олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое признание – финансист!».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, состязание поможет в поиске талантливых учащихся, повышении финансовой грамотности школьников, а также создании условий для интеллектуального развития одаренных детей.

Олимпиада проводится Финансовым университетом при правительстве РФ с 2007 года. Ее победители и призеры получают особые права и преимущества при поступлении в данный вуз и его филиалы при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

В 2016/17 учебном году олимпиада была организована по пяти дисциплинам – экономике, математике, информатике, обществознанию и истории. Церемония награждения победителей и призеров состоялась 8 февраля 2017 года в Москве. Участие в торжественном мероприятии принял заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

Россельхозбанк уделяет значительное внимание поддержке инициатив в образовательной сфере. В частности, на протяжении многих лет банк организует работу финансовых студенческих отрядов и поощряет именными стипендиями студентов ведущих профильных вузов страны, внося свой вклад в профессиональную подготовку будущих специалистов.