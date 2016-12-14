Куранты на соборе Рождества Христова на Сахалине заработают в сентябре
Часы-куранты на соборе Рождества Христова заработают в сентябре этого года. Пока же они функционируют в тестовом режиме.
Вопрос о работе курантов заинтересовал одну из жительниц областного центра. Сахалинка заметила, что часовой механизм не показывает реальное время, и обратилась за разъяснениями в редакцию РИА «Сахалин-Курилы». Мы переадресовали вопрос руководителю информационно-аналитического отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии монахине Илларионе (Фунтовой).
- Куранты до сентября работают в тестовом режиме, это связано с тем, что собор пока не сдан в эксплуатацию полностью. Там на постоянной основе проводятся богослужения, однако он функционирует не в полной мере. Что касается часов, то сейчас проходит отладка механизма. Со сдачей объекта все заработает как положено, - пояснила она.
Часы-куранты расположены над центральным входом, их диаметр – более 4 метров. По внешнему виду они повторяют часы на Спасской башне в Москве. В светлое время суток они оповещают о наступлении каждого часа. А каждые 15 минут Южно-Сахалинск слышит краткий перезвон.
Сам же собор построен в традициях новгородских храмов. Стилобатная часть облицована красным гранитом по основанию, фасад собора - белым мрамором. Общая высота здания составляет 77 метров. Величественное сооружение украшают девять куполов, главный из которых тянется ввысь на 15 метров. Его венчает крест высотой 9 метров.
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