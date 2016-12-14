Куранты на соборе Рождества Христова на Сахалине заработают в сентябре

Часы-куранты на соборе Рождества Христова заработают в сентябре этого года. Пока же они функционируют в тестовом режиме.

Вопрос о работе курантов заинтересовал одну из жительниц областного центра. Сахалинка заметила, что часовой механизм не показывает реальное время, и обратилась за разъяснениями в редакцию РИА «Сахалин-Курилы». Мы переадресовали вопрос руководителю информационно-аналитического отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии монахине Илларионе (Фунтовой).

- Куранты до сентября работают в тестовом режиме, это связано с тем, что собор пока не сдан в эксплуатацию полностью. Там на постоянной основе проводятся богослужения, однако он функционирует не в полной мере. Что касается часов, то сейчас проходит отладка механизма. Со сдачей объекта все заработает как положено, - пояснила она.