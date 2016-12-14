Прокуратура Сахалина отреагировала на незаконное строительство на Тунайче

В связи с незаконным возведением на озере Тунайча гостевого дома прокуратура области приняла необходимые меры реагирования, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе надзорного ведомства.

Акватория водного объекта признана памятником природы, представляющим уникальные примеры природных условий отдельных зон, ценных в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношении. Это решение было принято еще 7 июня 1977 года решением Сахалинского областного Совета народных депутатов.

В ходе совместной выездной проверки с представителем министерства лесного и охотничьего хозяйства области установлено, что в 2015 году на территории памятника природы юридическое лицо незаконно возвело модульное строение, частично расположенное непосредственно в акватории озера. При этом по его периметру отсутствуют в достаточном количестве предупредительные и информационные знаки. Владелец установил только один щит с северо-западной стороны и два – с северо-восточной. Несмотря на наличие нарушений, контролирующий орган – сахалинские лесничества – не принимал меры по их устранению. Теперь его руководству придется отреагировать на требование прокуратуры об их устранении.