Приложением «Мой Ростелеком» пользуется каждый четвертый абонент компании на Сахалине

Каждый четвертый клиент компании управляет услугами связи при помощи мобильного приложения «Мой Ростелеком» в Сахалинской области, сообщает пресс-служба компании.

Сервис дает возможность абонентам «Ростелекома» самостоятельно контролировать баланс, просматривать счета, оплачивать связь, изменять тарифные планы, подключать дополнительные услуги и опции, заказывать новые услуги и получать счета на e-mail.

- Мобильное приложение работает круглосуточно и помогает клиенту решать максимум задач по всем домашним услугам связи – телефон, интернет, телевидение: оплачивать и управлять услугами, подключать тарифы и опции, участвовать в бонусной программе. Также при помощи сервиса можно объединить несколько лицевых счетов и управлять не только своими, но и услугами родных, – рассказала директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»Елена Леонтьева.

Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время. Кроме того, можно настроить «Автоплатеж» и не беспокоиться о своевременной оплате услуг связи.