Приложением «Мой Ростелеком» пользуется каждый четвертый абонент компании на Сахалине
Каждый четвертый клиент компании управляет услугами связи при помощи мобильного приложения «Мой Ростелеком» в Сахалинской области, сообщает пресс-служба компании.
Сервис дает возможность абонентам «Ростелекома» самостоятельно контролировать баланс, просматривать счета, оплачивать связь, изменять тарифные планы, подключать дополнительные услуги и опции, заказывать новые услуги и получать счета на e-mail.
- Мобильное приложение работает круглосуточно и помогает клиенту решать максимум задач по всем домашним услугам связи – телефон, интернет, телевидение: оплачивать и управлять услугами, подключать тарифы и опции, участвовать в бонусной программе. Также при помощи сервиса можно объединить несколько лицевых счетов и управлять не только своими, но и услугами родных, – рассказала директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»Елена Леонтьева.
Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время. Кроме того, можно настроить «Автоплатеж» и не беспокоиться о своевременной оплате услуг связи.
- Мобильное приложение привлекает тем, что всегда под рукой. Заглянул в телефон и видишь, сколько денег на счету, какие новые тарифы появились. Не выходя из дома, можно оплатить услуги или посмотреть, какие скидки и акции предлагает компания. Самое главное все быстро и надежно», – поделилась впечатлениями абонент Ростелекома Ирина Климова.
Установить приложение «Мой Ростелеком» можно на устройствах с программным обеспечением Android и iOS. Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем.
Узнать подробности, получить консультацию по установке мобильного приложения «Мой Ростелеком» можно позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании www.rt.ru.
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