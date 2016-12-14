За крупное хищение денег сахалинца осудили условно

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего торгового представителя коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в хищении в крупном размере чужого имущества, вверенного ему.

Суд установил, что с 19 января по 29 марта 2016 года фигурант присвоил более 440 тыс. рублей, что явилось для компании крупным ущербом. Однако он успел возместить его до постановки приговора.

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом наличия позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период.