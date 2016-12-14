В порто-франко Сахалина появился первый инвестор

Компания «Южный Терминал» стала первым резидентом свободного порта Владивосток в Корсакове, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Корпорации развития Дальнего Востока.

Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 млн рублей. Он поможет создать 197 рабочих мест для жителей приморского города.

Инвестиционный проект будет развернут на базе существующей портовой инфраструктуры с целью создания современного рыбохозяйственного комплекса, развития эффективного транспортно-логистического сервиса и торговли в области. В его рамках резидент планирует проведение аукционных торгов в виде рыбной биржи и организовать демонстрационные площади рыбопродукции.

- Проект является первым шагом в формировании рыбного кластера с использованием современных технологических процессов в регионе. В дальнейшем мы планируем расширить территорию прилегающих участков, обеспечить выход к причалу и объединить комплексы в целостную структуру. Это позволит включить в перечень услуг погрузочно-разгрузочные работы и швартовку судов. Решение о получении статуса резидента вызвано прежде всего тем, что он открывает широкие возможности для привлечения инвестиций со стороны как российского, так и зарубежного бизнеса. Проект не ограничивается только заявленными видами деятельности. В целом он сообщит дополнительный импульс развитию всего рыбохозяйственного комплекса области. Я уверен, что появятся и другие направления, которые в комплексе создадут комфортные условия для бизнеса, - отметил гендиректор ООО «Южный Терминал» Арслан Висаидов.

Общая площадь комплекса составит более 23 тысяч кв.м. На ней будут построены холодильные камеры для хранения рыбопродукции, приемо-сортировочный комплекс с помещениями для проведения аукционов и залами для демонстрации продукции, рыбоперерабатывающий цех и организована контейнерная площадка.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 11 заявок на получение статуса резидента СПВ в Корсаковском районе. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 11,9 млрд рублей.