«Горный воздух» на уикенд меняет для сахалинцев расписание

«Горный воздух» вводит некоторые ограничения для свободного катания в предстоящий уикенд, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе спортивно-туристического комплекса.

Они вызваны проведением 10-12 февраля третьего этапа Кубка области по горнолыжному спорту. Сегодня целый день не работает трасса «Спортивная», в субботу ее закроют с утра ориентировочно до 15:00. 12 февраля с утра до 15:00 посетителям будет недоступен склон «Армейка». А с пятницы по воскресенье с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 его отдадут для тренировок участникам состязания. В остальное время названные трассы доступны для сахалинцев и гостей острова.

Напомним, что в уикенд «Запад-верх», «Запад-низ», «Юго-западный серпантин» открыты до 22:00.

В связи с увеличением светового дня «Восток» теперь будет открыт для катания с 10:00 до 18:00 (ранее работал до 17:00). Сегодня утром на этом склоне заработала система искусственного оснежения. Сейчас объект готовят к приему гостей. Однако с сегодняшнего дня из-за отсутствия снега закрывается для катания трасса «Север-2».