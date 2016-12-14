Сахалинский краеведческий музей объявил новый конкурс

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает островитян к участию в конкурсе «Острова — это мой кусочек рая!».

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» заведующая научно-просветительным отделом Татьяна Чайченко, он посвящен 70-летию образования Сахалинской области. Участники могут познакомить людей с самыми удивительными, красивыми и интересными уголками островного края.

Конкурсанты могут попытать удачи в номинациях «Лучший туристский маршрут по Сахалинской области», «Лучший туристский маршрут в городе», «Лучший культурно-познавательный туристский маршрут», «Лучший приключенческий туристский маршрут», «Лучший водный туристский маршрут», «Лучший военно-исторический маршрут», «Лучший краеведческий маршрут» и «Лучший веломаршрут».

Заявки можно подать с 15 февраля по 20 июля 2017 года. Проекты туристских маршрутов организаторы принимают с 15 февраля по 31 августа 2017 года.

Положение о конкурсе выложено на сайте музея http://sakhalinmuseum.ru/konkurs_15.php

Телефон для справок (4242) 72–75–55.