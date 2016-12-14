На «Лыжню России - 2017» зарегистрировалось около тысячи сахалинцев

Около 1000 сахалинцев подали заявки на забег «Лыжни России–2017» в Троицком.

На данный момент трассу готовят к предстоящему мероприятию, завершают расчистку основной сахалинской трассы. В этом году на территории расширят стоянку для автомобилей.

- Мы решили увеличить ее в три раза. Она вместит порядка 600-700 машин. Плюс сделаем отдельную стоянку для автобусов, которые будут доставлять участников и болельщиков с Южно-Сахалинска. Они начнут ходить 11 февраля с 09:50 с площади Победы. Последний уйдёт в 10:30, - рассказал начальник отдела спорта, туризма и молодёжной политики администрации Анивского района Андрей Саулей.

Лыжную трассу расчищают уже четвёртый день. В работе задействовано несколько единиц техники.

На Сахалине забег проводится девятый год, тогда как по России уже 35-й. Примечательно, что в этом году вся страна стартует на лыжах 12-го числа, а наш регион – на день раньше. На данный момент пробежать по главной сахалинской трассе в Троицком заявились порядка тысячи человек, из них более 600 южносахалинцев и более 350 жителей анивского села. Но это ещё не окончательные цифры. Регистрация также будет проходить и в день старта - каждый желающий может подать заявку до 10:00. По словам Саулея, в прошлом году в массовом забеге приняли участие около 2,5 тыс. человек. В этом ожидается не меньше. Церемония открытия начнётся в 11:30, а в 12:00 будет дан старт. Первыми забег откроют дошколята. Им предстоит пробежать 200 метров. Далее на дистанцию 2 км выйдут младшеклассники, а после пройдёт общий забег на 5 и 10 км. - В других регионах России соревнования проводятся только на двух дистанциях. Но для того чтобы охватить как можно больше населения и привлечь подрастающее поколение к зимним видам спорта, оргкомитет решил ввести дистанции для самых маленьких, - пояснил Саулей.

По его словам, мероприятие пройдёт на высшем уровне. На территории будет работать пункт обогрева, организовано горячее питание. Помимо лыжного забега, люди смогут участвовать в конкурсах и лотереях. - «Лыжня России» - это наш всероссийский партийный проект. Мы постарались сделать всё, чтобы люди могли весело и комфортно отдохнуть, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Мисиков.