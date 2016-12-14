Центр для реабилитации инвалидов на Сахалине строится с полугодовым опережением

Строительство уникального для Дальнего Востока реабилитационного центра на Сахалине идёт с опережением графика на полгода. Об этом журналистам в ходе пресс-тура сообщила заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Марина Ташматова.

Здание на пересечении улиц Больничной и Комсомольской общей площадью более 17 тыс. кв. метров начали строить в ноябре 2014 года. Официальный срок сдачи – декабрь 2017-го. Однако строители идут с серьезным опережением, которое составило бы полгода, если бы не корректировки в проекте. Заказчик решил обустроить еще и цех по производству протезно-ортопедических изделий, поэтому работы завершатся не к лету, как планировалось, а к осени.

На сегодня корпус полностью построен, полным ходом идут внутренние работы. На объекте трудятся 160 отделочников и еще 60 специалистов по вентиляции, сантехнике, монтажу и др.

Прораб строительства Антон Полянский рассказал, что, например, на четвёртом этаже, где расположатся бытовые, административные и лечебные помещения, отделка близится к завершению, готовы потолки, полы, стены оштукатурены, остаётся только покрасить. - Здесь всё предусмотрено для удобства инвалидов, особенно для колясочников, чтобы они смогли попасть в любое помещение: дверные проёмы и коридоры широкие, предусмотрены лифты, - сказал Полянский. Это будет первое в области специализированное учреждение, оснащённое самым современным оборудованием для лечебно-профилактической, физкультурно-оздоровительной, социально-психологической и социокультурной реабилитации инвалидов. В здании расположатся массажные кабинеты, тренажёрный зал, бассейн, пункт проката протезно-ортопедических изделий, фитобар, зал лечебной физкультуры, компьютерный класс и др. Посещать центр смогут 200 человек в смену, еще 25 коек предусмотрено для стационарной реабилитации.