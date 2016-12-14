Пьяного сахалинского водителя остановило табельное оружие

В Холмске для задержания пьяного водителя сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

Нарушителя сегодня в 00:15 заметил экипаж ДПС в районе ул. Школьной портового города. Японская иномарка двигалась на большой скорости. Водитель не реагировал на специальные сигналы по громкоговорителю об остановке машины. Заметив погоню, он увеличил скорость, выехал на встречную полосу и попытался скрыться от полиции.

Тогда для принудительной остановки дорожный патруль вынужден был прибегнуть к огнестрельному оружию. После трех предупредительных выстрелов в воздух, которые нарушитель также проигнорировал, его удалось остановить в районе 73-го км дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

При задержании 30-летний холмчанин оказывал сопротивление стражам порядка. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке в отношении жителя Холмска составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения.