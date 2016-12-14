На Сахалине зажгут огонь III зимних Всемирных военных игр

Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгут на Сахалине. Местом символического действа станет знаменитый Лопатинский маяк в Невельском районе.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» пресс-секретарь Восточного военного округа Александр Гордеев, церемония зажжения лампады начнется в полдень 12 февраля. Принять огонь от смотрителя маяка доверено юнармейцам Сахалина.

В торжественном мероприятии также примут участие оркестр и почетный караул общевойскового объединения Восточного военного округа. В сопровождении хранителей-юнармейцев лампада с огнем будет доставлена в Хабаровск.

III зимние Всемирные военные игры – международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые, игры пройдут в Сочи 22–28 февраля. Обеспечение деятельности организационного комитета возложено на Минобороны РФ, председателем оргкомитета назначен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В Играх ожидается участие около 1 тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира. В программу включены соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, скалолазанию, ски-альпинизму, спортивному ориентированию на лыжах и шорт-треку.