Сахалинский форум «ОстроVа - 2017» примет Оха

Дан старт молодёжной образовательной форумной кампании «ОстроVа - 2017», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Более 150 участников примет с 23 по 27 февраля столица нефтяников Сахалина. В Охе развернутся сразу две первые молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула успеха» и областная волонтерская школа «Доброволец - 2017». На форум соберутся представители молодёжи Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Смирныховского, Невельского и Охинского районов.

Форумчан ждёт насыщенная и уникальная образовательная программа, в рамках которой будут раскрыты приоритетные направления для молодёжи: молодёжное предпринимательство, патриотическое воспитание, добровольчество, гражданская активность, социальное проектирование и разработка личного бренда муниципального образования.

Форум посетят эксперты всероссийского, дальневосточного и регионального экспертного сообщества, и они надеются на плодотворную работу и коммуникационную обратную связь. Форум проводится при поддержке регионального минспорта.