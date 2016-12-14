На Сахалине за убийство будут судить гражданина Азербайджана

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Республики Азербайджан, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

Фигуранту инкриминируется преступление по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его жертва – 36-летний житель областного центра – умер в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы от колото-резаных ранений.

По версии следствия, 15 июля 2016 года южносахалинец поссорился с соседом по гаражу на ул. Пограничной из-за ремонта машины. В их спор вмешался уроженец Азербайджана, которого из-за замечания в свой адрес ударил 36-летний сахалинец. В ответ на это уроженец ближнего зарубежья съездил домой за кухонным ножом, вернулся и нанес им два удара в спину своему обидчику. Кроме этого, на голове убитого был зафиксирован след от удара тупым предметом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.