В ожидании бури

Но начнем немного издалека.

Нынешняя зима оказалась очень благосклонной к автовладельцам. По крайней мере, пока. Снега мало, бороться за место под солнцем, то есть откапываться, не надо. Зато можно без проблем ставить автомобили на то, что летом называется газонами. А поскольку привычка – вторая натура, то это дело продолжится и летом.

Потому лето ждешь уже с некоторой тоской – судя по всему, опять заполонят Южно-Сахалинск пылевые бури. Пыль будет лететь с разбитых газонов, с оголенных новых трасс «Горного воздуха», с обочин, на которые в эту зиму уже насыпали более чем достаточно песка. Причем с различными реагентами, которые тоже окажутся в воздухе. Ну и не забудем незаасфальтированные еще улицы, которых в городе немало.

Зимой мы дышим смогом, летом пылью. А когда дышать свежим воздухом?!

И ведь не скажешь, что проблему не признают. То и дело о ней говорят на больших совещаниях, разрабатывают планы строительства парковок, причем самого современного типа.

Была даже принята муниципальная подпрограмма «Обеспечение жителей городского округа местами хранения личного автотранспорта на 2015– 2020 годы», велся поиск земельных участков под муниципальные парковки. И эти участки были даже найдены. В микрорайоне, через который проходят улицы Институтская и Вокзальная, снесли еще крепкие сталинки, в том числе и для этих целей. Здесь предполагалось построить первую механизированную парковку, как в Японии.

Вопрос, правда, упирался в то, что стоимость строительства одного машиноместа многоуровневой парковки с учетом сейсмики региона и погодных условий составляет от 800 тысяч рублей. Но власти решили, что деньги найдутся, а центр города, по крайней мере, надо освобождать от автомобилей.

Но, как это у нас обычно бывает, поговорили, а денег не нашли. Да и, самое главное, автомобилисты не выразили желания уходить со своих любимых дворов. И не собираются его выражать.

По этому поводу, конечно, можно было бы сказать немало злобных слов.

Например, о том, что в Токио вы машину не сможете купить, пока не докажете в полиции, что вам есть где ее ставить! В Амстердаме люди годами стоят в очереди, чтобы получить бесплатную парковку около дома. И то не факт, что получат. В большинстве стран бесплатная парковка в крупных городах либо запрещена вовсе, либо сильно ограничена.

А двор – это вообще место отдыха, а не паркинг! И потому сейчас, выйдя из дома, житель спального района стремится поскорее вырваться из своего двора – либо в центр на работу, либо в ближайший торгово-развлекательный комплекс, либо летом на природу. А двор остается маргиналам…

Но все эти злобные слова ни к чему не приведут. Машины во дворах останутся. Менталитет у нас такой. Может быть, стоит его учитывать?

Вот, например, реализуется в Южно-Сахалинске хорошая программа по сносу ветхих гаражей. Но что появляется взамен? Как правило, грязный пустырь, а затем стихийная автостоянка. Почему бы, если не удалось сразу разбить сквер, не бросить там временный асфальт для автостоянки? Все меньше грязи будет в городе. Хоть какая-то польза для Года экологии.