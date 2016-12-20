Лица из прошлого

Уникальный альбом с фотоснимками, сделанными во времена сахалинской каторги, волею случая оказался в фондах Александровск-Сахалинского историко-литературного музея «А. П. Чехов и Сахалин»

Нежданно-негаданно

Началу важного события, как правило, предшествуют спонтанные знакомства, встречи. Так произошло и в конце 80-х, когда на Сахалин приехали трое сотрудников Ленинградского журнала «Аврора». В рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня поездки Антона Павловича Чехова на Сахалин они собирали материалы, свидетельствующие об этом событии. И во время беседы с тогдашним директором Александровск-Сахалинского музея Темуром Миромановым гости из северной российской столицы отметили скудость экспозиции, рассказывающей о жизни каторжан. – В этот момент один из них картинно хлопнул себя по лбу и сообщил, что у него есть для нашего музея подарок, – вспоминает Темур Мироманов. – Он рассказал, что в Ленинграде живет его знакомый, уже достаточно пожилой человек, который родился на Сахалине, но в 1903 году уехал отсюда вместе с родителями и двумя старшими братьями на большую землю. И у него хранится семейный фотоальбом со снимками того времени. Этим человеком оказался Сергей Ефимович Захаров.

Вот что он чуть позже написал сотрудникам музея: «Я, архитектор-художник Захаров Сергей Ефимович, родился 13 ноября 1900 года в городе Александровске-Сахалинском, где мой отец проходил военную службу в должности старшего писаря военного госпиталя погранвойск. Посылаю музею города Александровска-Сахалинского в дар альбом фотографий, сделанных замечательным местным фотографом И. Н. Красновым. В альбоме вся жизнь северной части острова. Есть и уникальные снимки – Соньку Золотую Ручку заковывают в кандалы (после последнего ограбления банка в городе Благовещенске) и поразительный снимок «Гибель катера «Князь Шаховской». Снимок сделан с пристани. Альбом был подарен И.Н. Красновым моим старшим братьям. Передавался «из рода в род» и добрался до меня. Мною заканчивается род Захаровых. Буду очень рад, если альбом пополнит экспозицию вашего музея». Это сопроводительное письмо Сергей Ефимович Захаров вложил в фотоальбом, собираясь отправить семейную реликвию почтой. Однако в последний момент засомневался в надежности такого способа передачи. А тут как раз директору музея Темуру Мироманову понадобилось выехать по делам в Ленинград. Тогда и состоялась встреча с последующей передачей фотоальбома.

Молебен на закладке здания Общественного собрания

Из рук в руки

Так как экспозицию Александровск-Сахалинского музея готовили специалисты Ленинградского комбината живописно-оформительского искусства, директору культурного учреждения неоднократно приходилось бывать в командировках в Ленинграде. А в тот раз намечалась встреча с выдающимся скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным, поскольку именно он занимался изготовлением памятника А. П. Чехову, впоследствии установленного в сквере Александровск-Сахалинского музея. К слову, Михаил Аникушин – автор памятника А. С. Пушкину на площади Искусств напротив Русского музея в Санкт-Петербурге. – Стараниями областного управления культуры мы получили от Михаила Клонстантиновича согласие изготовить памятник Чехову, и мне довелось во время той командировки повстречаться сразу с двумя интереснейшими людьми – Аникушиным и Захаровым, – говорит Темур Мироманов. – Передача уникального фотоальбома состоялась в квартире Захарова на Фонтанке. Он достал альбом из шкафа, открыл его и показал свое сопроводительное письмо. Сергей Ефимович, будучи уже в преклонном возрасте, поразил меня ясностью мысли и глубокой памятью. Ведь родители увезли его с Сахалина в трехлетнем возрасте, а он в свои 90 лет помнит некоторые места в окрестностях Александровска. Например, вспомнил, что на одной из возвышенностей в первой столице Сахалина стояла мечеть, а в другом месте – костел. Согласно моим исследованиям, действительно так и было.

Резонансный снимок

Фотоальбом, который С. Е. Захаров передал Темуру Мироманову, состоит из 21 листа с 49 фотографиями. Многие снимки эксклюзивные, нигде до этого не публиковались и не выставлялись, а широкой публике стали доступны только после оцифровки и размещения на сайте музея. – После этого многие фотографии из альбома были введены в научный оборот и иллюстрируют разные издания книг Чехова, копии снимков хранятся в фондах разных музеев с чеховской или каторжной тематикой, – продолжает Темур Мироманов.

Сонька Золотая Ручка

Однако, что касается самого резонансного снимка, с Сонькой Золотой Ручкой, то установлено, что это отнюдь не авторская работа Ивана Краснова. – Дело в том, что это постановочная фотография, потому что женщин в кандалы на самом деле никогда не заковывали. Только в отношении Соньки Золотой Ручки, неисправимой бегуньи, была применена эта мера, что вызвало всеобщий интерес. Многие фотожурналисты отправились на Сахалин, чтобы запечатлеть криминальную знаменитость в таком положении, – объясняет Темур Мироманов. – И когда приезжал какой-нибудь фотограф, мадам Блювштейн выводили, вызывали кузнеца и якобы ее заковывали. Потом выпускались открытки с этой сценой и продавались в киосках. Видимо, такую открытку и перефотографировал Иван Краснов. То же самое касается и фотографии, на которой запечатлен момент гибели катера «Князь Шаховской».

Пост Дуэ

По словам Темура Мироманова, в конце 19 века на Сахалине большое распространение получило занятие фотографией. Старшие братья С. Е. Захарова, а также И. Н. Краснов увлекались этим делом, а поскольку процесс съемки был сложным, то фотоальбом, в котором были и фото с разных открыток, считался ценным подарком. – Когда Захаровы уезжали с Сахалина, Краснов подарил им на память свой фотоальбом, – говорит Темур Мироманов.

Доступен каждому

Сегодня фотоальбом Краснова, так музейные работники называют этот уникальный экспонат, к большому моему удивлению, находится в хранилище. Выставляется «в живом виде» на всеобщий показ только несколько раз в году – в день рождения Антона Павловича Чехова и в другие исторические дни. – Размещать под стеклом этот экспонат нет смысла, потому что все самое интересное содержится внутри альбома, – считает Темур Мироманов. – Не стоит забывать, что бумага требует специальных условий хранения: по влажности, температуре воздуха, свету. Поэтому мы в свое время заключили грантовое соглашение с фондом «Открытая Сибирь», который очень качественно произвел оцифровку фотографий из этого альбома. Теперь ценнейший экспонат в любое время дня и ночи доступен в онлайн режиме всем желающим. Альбом Краснова можно посмотреть на сайте историко-литературного музей «А. П. Чехов и Сахалин» в разделе «Фотогалерея».