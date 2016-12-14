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10 февраля 15:25 / Общество / ветхое и аварийное жилье / дома  

Обновлен список расселяемых домов Южно-Сахалинска

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска актуализировало и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году.

Новоселье произойдет в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах».

Адресный перечень, в который вошли 38 жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012, размещен на официальном сайте мэрии на странице управления жилищной политики (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2538).

Горожанам, проживающим по указанным адресам, необходимо обратиться в управление жилищной политики для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения.

Планируется, что дома будут расселены в два этапа (до июня и до сентября 2017 года) в дома второй и третьей очереди строительства в микрорайоне №25. Для информирования населения на фасадах этих домов обновлены информационные таблички с указанием сроков завершения расселения и телефонов управления жилищной политики. Список будет регулярно актуализироваться.

С 2013 года в областном центре в рамках данной программы переселено 4 тыс. 953 человека. Они получили 1 тыс. 889 квартир площадью 73 тыс. 490,8 кв. м.

Теги  Дома Ветхое и аварийное жилье

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