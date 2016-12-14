Скорая Южно-Сахалинска вынужденно создает неудобства своим работникам

Станция скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска, согласно решению суда и предписанию городского департамента землепользования, вынуждена передвинуть ограждения вдоль своего фасада на улице Амурской. Теперь ее отгороженная площадь составит всего метр от крыльца, сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» главный врач лечебного учреждения Евгений Печеник.

– Это создаст трудности для служебного транспорта, медиков, а также для пешеходов, – пояснил он. – Фасад станции выходит на улицу Амурскую, на этом участке нет тротуара. Когда мы в 2013 году поставили заграждения вдоль проезжей части, люди могли безопасно двигаться по нашей территории. До этого территория перед крыльцом постоянно была заставлена чужими машинами. Бывало, наш транспорт не мог сразу выехать. Теперь мы вернулись к тому, от чего ушли.

История такова. Работе станции создавали большие неудобства кучно припаркованные возле здания автомобили. В 2013 году руководство минздрава области пошло навстречу просьбам главного врача службы «03». Вдоль фасада городской скорой, на границе с проезжей частью, появились ограждения и шлагбаумы, чтобы служебному транспорту не создавали помехи при въезде и выезде.

В 2014 году прокуратура посчитала это нарушением, через суд и нынешний департамент землепользования (тогда он назывался департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования) от лица неопределенного круга лиц потребовала уменьшить огороженную территорию. До 2016 года руководство скорой помощи пыталось убедить представителей департамента и мэра города, что огороженная территория не ущемляет интересов горожан и необходима для нормальной работы. Доказать правоту медикам не удалось, в итоге департамент обязал медиков выполнить решение суда и освободить часть территории от ограждений. Если не выполнить предписание сейчас, на главного врача наложат штраф.

– Наши машины теперь не смогут подъехать к крыльцу – иногда это необходимо, когда на станцию обратился пациент, ему стало плохо, и человека необходимо на носилках поместить в автомобиль, – комментирует последствия Печеник. – Знаки, запрещающие стоянку возле нашего здания, на автомобилистов не действуют. Поэтому мы не оставляем надежды найти понимание в мэрии и добиться разрешения поставить ограждения на прежнее место.