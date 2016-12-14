На Сахалине начали проектировать музей моря
В Холмске начата разработка проекта музея моря, рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.
Уникальный объект будет пропагандировать просветительскую и экологическую деятельность. Будущий центр планируют разместить в райцентре поблизости от МУП «Протей». Он будет принимать животных, которым потребуется медицинская или иная помощь. Главным образом - детёнышей, то есть самых слабых и беззащитных, чтобы дать им шанс на выживание.
Здесь будут предусмотрены бассейн с морской водой, смотровая площадка, кормокухня, помещения для ветеринаров и персонала. Все это необходимо для полноценного содержания морских млекопитающих. Но в первую очередь построят «карантинный домик», в который будут помещать животных на первом этапе. Там их обследуют, при наличии заболеваний пролечат, чтобы затем отправить в центр реабилитации, который обустроят на побережье недалеко от ул. Мичурина. Место для него уже согласовано с администрацией городского округа. По информации районной администрации, музей моря будут возводить при участии компаний, которые выделят средства на благотворительность. А карантинный блок окажется детищем фонда «Зелёный Сахалин», на счету которого множество спасенных морских млекопитающих. Благодаря стараниям председателя Александра Иванова и островных волонтеров их удалось уберечь от гибели.
Фонд начинает ещё одно доброе дело по спасению безнадзорных домашних животных. В окрестностях Поляково со временем должен появиться приют для бездомных собак и кошек. Бедолаг отловят с улицы, пролечат, стерилизуют, сделают прививки, подкормят и – если не найдутся для них добрые руки – отпустят в привычную среду обитания. И они уже не будут бесконтрольно размножаться и доживут свой отпущенный собачий или кошачий век.
Строительные площадки под будущие объекты уже определены, дорабатываются проекты. Как только фонд «Зелёный Сахалин» получит спонсорские средства, появится возможность приступить непосредственно к строительству.
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