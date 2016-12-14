На Сахалине начали проектировать музей моря

В Холмске начата разработка проекта музея моря, рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

Уникальный объект будет пропагандировать просветительскую и экологическую деятельность. Будущий центр планируют разместить в райцентре поблизости от МУП «Протей». Он будет принимать животных, которым потребуется медицинская или иная помощь. Главным образом - детёнышей, то есть самых слабых и беззащитных, чтобы дать им шанс на выживание.

Здесь будут предусмотрены бассейн с морской водой, смотровая площадка, кормокухня, помещения для ветеринаров и персонала. Все это необходимо для полноценного содержания морских млекопитающих. Но в первую очередь построят «карантинный домик», в который будут помещать животных на первом этапе. Там их обследуют, при наличии заболеваний пролечат, чтобы затем отправить в центр реабилитации, который обустроят на побережье недалеко от ул. Мичурина. Место для него уже согласовано с администрацией городского округа. По информации районной администрации, музей моря будут возводить при участии компаний, которые выделят средства на благотворительность. А карантинный блок окажется детищем фонда «Зелёный Сахалин», на счету которого множество спасенных морских млекопитающих. Благодаря стараниям председателя Александра Иванова и островных волонтеров их удалось уберечь от гибели.