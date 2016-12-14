Всеядный мастер
Сергей Новосёлов вдохновлялся первозданной природой Чукотки, архитектурными красотами Петербурга, буднями сахалинских шахтеров… Образы, что питали художника на протяжении сорока лет, можно увидеть на выставке в областном художественном музее
Акварель и карандаш
Мастер кисти и карандаша Сергей Новосёлов шутит о себе: «Я художник жадный». Нередко бывает, что талантливые пейзажисты избегают портретного жанра, но Сергей Васильевич никогда не любил ограничивать свой творческий полет.
– Я, как академист, художник универсальный, всеядный. Для меня важна как среда, где живет человек, так и сам человек. Всегда есть желание соединять натуру, которую мы можем наблюдать, чистый вымысел и собственные переживания. Если в этом симбиозе рождается многозначность, такой результат мне нравится, – говорит мастер.
Около 130 работ члена Союза художников России представляет экспозиция «По перевалу к океану…» в Сахалинском художественном музее. Это вторая, гораздо более масштабная выставка Сергея Новосёлова в островном храме искусства. В 2012 году произведения художника выставлялись в малом зале, а теперь вольготно разместились в большом.
Нынешняя экспозиция – своеобразная летопись жизни художника, в работах которого живо мастерство репинской школы. Графика и акварели проводят зрителя от 70-х годов, когда Сергей Новосёлов был студентом, и до дня сегодняшнего.
– Столь же виртуозно, как и пишет акварелью, Сергей Новосёлов рисует карандашом, – отмечает главный специалист по разделу музейной коллекции «Дальневосточное искусство» Любовь Яковец. – Его рисунок отличается легкой и свободной непринужденностью. В смелых линейных росчерках он воспроизводит живую сочную наполненность летнего пейзажа и ветхость старых сельских домиков, убедительно передает фактуру человеческого характера.
Шахтерские будни
Кисть Сергея Новосёлова улавливает настроение природы и мастерски воспроизводит тончайшие его нюансы. В серии «Времена года» светит январское солнце и пламенеет осенними красками Ловецкий перевал. Несколько пейзажных серий художник посвятил месту своего духовного паломничества – Чукотке.
– Меня потянуло к истоку природной естественности. Скалы, туманы, Северный Ледовитый океан… Минимальными цветовыми средствами я мог говорить о переполняющих меня эмоциях. Там сохранился дух древних времен, мощная энергетика от слияния человека с природой. И самое главное – отношения между людьми там подлинные, искренние, – рассказывает Сергей Васильевич.
Выделяется в экспозиции новая графическая серия «Шахта Горнозаводская». На черно-белых работах изображаются не героические события, а героические характеры. Художник беседовал со своими земляками, бывшими шахтерами, и переносил их воспоминания на бумагу.
– Тема шахтерского труда очень редко встречается в изобразительном искусстве, если вообще встречается. Этими работами я будто отдал свой долг патриота. Я видел, как шахтеры выматывались на тяжелой работе под землей, но у меня все равно родилась не трагическая, а романтическая серия, – говорит художник.
Словно на остановленных кадрах киноленты о прошлом и настоящем Горнозаводска, предстают сцены из жизни незаметных героев. Ветхие бараки, обеды под землей, пересменки… Маленькая дочка навещает папу-шахтера на работе. Шахтеры собрались за партией в шахматы или ведут душевный разговор за пенным напитком. Тяжелым будням Сергей Васильевич придает лирические нотки.
Познакомиться с произведениями мастера разных жанров изобразительного искусства сахалинцы и гости островного края смогут до начала марта.
Член Союза художников России Сергей Новоселов родился в 1949 году в Горнозаводске. Окончил Владивостокское художественное училище, затем – Ленинградский институт имени Репина. Его выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Франции, Германии и других уголках мира.
С 1979 по 1999 годы жил в Певеке на Чукотке. После переехал в Петербург. Живя в Северной столице, во снах он видел хребты сахалинских сопок и слышал шум морского прибоя, признается художник. В 2010 году Сергей Васильевич вернулся в островной край.
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