Всеядный мастер

Сергей Новосёлов вдохновлялся первозданной природой Чукотки, архитектурными красотами Петербурга, буднями сахалинских шахтеров… Образы, что питали художника на протяжении сорока лет, можно увидеть на выставке в областном художественном музее

Акварель и карандаш

Мастер кисти и карандаша Сергей Новосёлов шутит о себе: «Я художник жадный». Нередко бывает, что талантливые пейзажисты избегают портретного жанра, но Сергей Васильевич никогда не любил ограничивать свой творческий полет. – Я, как академист, художник универсальный, всеядный. Для меня важна как среда, где живет человек, так и сам человек. Всегда есть желание соединять натуру, которую мы можем наблюдать, чистый вымысел и собственные переживания. Если в этом симбиозе рождается многозначность, такой результат мне нравится, – говорит мастер. Около 130 работ члена Союза художников России представляет экспозиция «По перевалу к океану…» в Сахалинском художественном музее. Это вторая, гораздо более масштабная выставка Сергея Новосёлова в островном храме искусства. В 2012 году произведения художника выставлялись в малом зале, а теперь вольготно разместились в большом.

Нынешняя экспозиция – своеобразная летопись жизни художника, в работах которого живо мастерство репинской школы. Графика и акварели проводят зрителя от 70-х годов, когда Сергей Новосёлов был студентом, и до дня сегодняшнего. – Столь же виртуозно, как и пишет акварелью, Сергей Новосёлов рисует карандашом, – отмечает главный специалист по разделу музейной коллекции «Дальневосточное искусство» Любовь Яковец. – Его рисунок отличается легкой и свободной непринужденностью. В смелых линейных росчерках он воспроизводит живую сочную наполненность летнего пейзажа и ветхость старых сельских домиков, убедительно передает фактуру человеческого характера.

Шахтерские будни

Кисть Сергея Новосёлова улавливает настроение природы и мастерски воспроизводит тончайшие его нюансы. В серии «Времена года» светит январское солнце и пламенеет осенними красками Ловецкий перевал. Несколько пейзажных серий художник посвятил месту своего духовного паломничества – Чукотке. – Меня потянуло к истоку природной естественности. Скалы, туманы, Северный Ледовитый океан… Минимальными цветовыми средствами я мог говорить о переполняющих меня эмоциях. Там сохранился дух древних времен, мощная энергетика от слияния человека с природой. И самое главное – отношения между людьми там подлинные, искренние, – рассказывает Сергей Васильевич.

Выделяется в экспозиции новая графическая серия «Шахта Горнозаводская». На черно-белых работах изображаются не героические события, а героические характеры. Художник беседовал со своими земляками, бывшими шахтерами, и переносил их воспоминания на бумагу. – Тема шахтерского труда очень редко встречается в изобразительном искусстве, если вообще встречается. Этими работами я будто отдал свой долг патриота. Я видел, как шахтеры выматывались на тяжелой работе под землей, но у меня все равно родилась не трагическая, а романтическая серия, – говорит художник.

Словно на остановленных кадрах киноленты о прошлом и настоящем Горнозаводска, предстают сцены из жизни незаметных героев. Ветхие бараки, обеды под землей, пересменки… Маленькая дочка навещает папу-шахтера на работе. Шахтеры собрались за партией в шахматы или ведут душевный разговор за пенным напитком. Тяжелым будням Сергей Васильевич придает лирические нотки. Познакомиться с произведениями мастера разных жанров изобразительного искусства сахалинцы и гости островного края смогут до начала марта.