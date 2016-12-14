Единороссы обсудили вопросы развития промышленности в РФ

Представители думской фракции «Единой России» обсудили вопросы развития промышленности в РФ, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном отделении партии.

В заседании приняли участие председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Pахманов. В дискуссии активное участие принял депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов.

В своем выступлении Дмитрий Медведев отметил, что в России удалось остановить падение промышленности. В этом секторе зафиксирован даже небольшой рост. Председатель партии назвал критерий, призванный активизировать этот процесс, – это эффективность, когда каждый вложенный рубль должен приносить отдачу. При этом российская экономика готова демонстрировать 4–6% роста, что является результатом верной стратегии экономической и промышленной политики, выбранной партией.

Обсуждая проблемы промышленного комплекса страны, участники заседания определили ряд первостепенных задач. Прежде всего российские власти должны создать условия для экспортной экспансии продукции российской промышленности – для этого она должна быть качественной и доступной по цене. Помимо этого, государство должно продолжить реализацию комплекса мер по развитию в стране профессионально-технического образования.

В ходе заседания Георгий Карлов акцентировал внимание собравшихся на развитии Дальнего Востока. В частности, парламентарий задал министру промышленности и торговли Денису Мантурову вопрос о перспективах и приоритетах промышленной политики федерального ведомства в Дальневосточном регионе.

- Отвечая на мой вопрос, Денис Мантуров озвучил главные направления в энергетике, - подчеркнул Георгий Карлов, комментируя итоги заседания. - В центре внимания - реконструкция и строительство новых генерирующих мощностей. Речь идёт об оборудовании российского производства. Другие важные задачи Минпромторга, по словам министра, – это постепенная замена электрических сетей, строительство и обустройство судоремонтных производств, переход на российское оборудование в пищевом секторе экономики. По словам Дениса Мантурова, особое внимание на Дальнем Востоке будет уделяться замещению иностранного оборудования и в нефтегазовой сфере отечественными разработками.

В рамках работы выездного заседания состоялся президиум Генсовета партии, который принял решение о продолжении 19 партийных проектов и начале реализации шести новых. Как отметил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, многие из этих проектов были успешно реализованы, перед некоторыми теперь стоят новые задачи.

Также президиум Генсовета назначил дату предварительного партийного голосования на 28 мая текущего года. В ходе открытой процедуры с добровольным участием граждан будут определены кандидаты, которых партия выдвинет на региональных выборах.

Напомним, 10 сентября планируются выборы высших должностных лиц в 14 субъектах, выборы депутатов законодательных собраний в шести субъектах. В 11 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы депутатов городских собраний. Кроме этого, в регионах будут избирать органы местного самоуправления. В Сахалинской области состоятся выборы депутатов областной Думы.