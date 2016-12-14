Специалисты отмечают дефицит интересных инвестпроектов на Сахалине

Взаимодействие научного сообщества области, власти и бизнеса, практические результаты этого взаимодействия обсуждались на первом заседании «Предпринимательского клуба».

- Я являюсь членом совета по инвестиционной деятельности при губернаторе области. И наглядно вижу огромный дефицит интересных инвестиционных проектов. В основном это гостиницы, торговые центры, сейчас оживился туризм. Но действительно прорывных инновационных проектов – просто нет, хотя научный потенциал области достаточно значителен, - заявил на встрече депутат островного парламента Владимир Воронцов.

По словам проректора по научной и инновационной работе СахГУ Владимира Моисеева, потенциал вуза постоянно растет. За последние годы внедрено 6 инженерных направлений – нефтегазовое дело, автомобильный транспорт, электроэнергетика и т. д. - А каждое такое направление – это 1,2–1,5 млрд. рублей вложений только в материальную базу. При университете создан научный институт «Опережающее развитие» с лабораторией физико-химических исследований, оснащенной самым современным оборудованием. Есть лаборатория дистанционного зондирования земли, биотехнопарк, вскоре начнет работать созданный совместно с компанией «Армсахстрой» технопарк современных строительных технологий. Там студенты, бакалавры, магистры и аспиранты приобретают самые современные знания и навыки, – отметил проректор. Как подтвердил директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Леонид Богомолов, в СахГУ, действительно, дают хорошую научную подготовку и основу молодых кадров ИМГиГ составляют выпускники нашего университета.

Однако, заметил в ходе развернувшейся затем дискуссии Владимир Моисеев, проблема заключается в отсутствии государственного заказа на научные исследования. Госзаказ идет на образовательный процесс, а на науку в этом году областью выделено 2,5 млн рублей. - Может, к середине года будет 5 млн., - добавил проректор. - Тогда как операторы шельфовых проектов ежегодно делают заказы на 40–50 млн рублей… Представитель министерства экономического развития области, ученый секретарь научно-экспертного совета при правительстве Сахалинской области Константин Молчанов признал наличие сокращения бюджетных ассигнований. Например, на популярный грантовый конкурс молодых ученых в этом году выделяется 800 тыс. рублей – практически вдвое меньше, чем в прошлом году, и совет молодых ученых уже обратился к губернатору и в областную Думу с просьбой увеличить финансирование.