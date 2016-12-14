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10 февраля 16:31 / Общество / наука / инвестиции  

Специалисты отмечают дефицит интересных инвестпроектов на Сахалине

Взаимодействие научного сообщества области, власти и бизнеса, практические результаты этого взаимодействия обсуждались на первом заседании «Предпринимательского клуба».

- Я являюсь членом совета по инвестиционной деятельности при губернаторе области. И наглядно вижу огромный дефицит интересных инвестиционных проектов. В основном это гостиницы, торговые центры, сейчас оживился туризм. Но действительно прорывных инновационных проектов – просто нет, хотя научный потенциал области достаточно значителен, - заявил на встрече депутат островного парламента Владимир Воронцов.

По словам проректора по научной и инновационной работе СахГУ Владимира Моисеева, потенциал вуза постоянно растет. За последние годы внедрено 6 инженерных направлений – нефтегазовое дело, автомобильный транспорт, электроэнергетика и т. д.

- А каждое такое направление – это 1,2–1,5 млрд. рублей вложений только в материальную базу. При университете создан научный институт «Опережающее развитие» с лабораторией физико-химических исследований, оснащенной самым современным оборудованием. Есть лаборатория дистанционного зондирования земли, биотехнопарк, вскоре начнет работать созданный совместно с компанией «Армсахстрой» технопарк современных строительных технологий. Там студенты, бакалавры, магистры и аспиранты приобретают самые современные знания и навыки, – отметил проректор.

Как подтвердил директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Леонид Богомолов, в СахГУ, действительно, дают хорошую научную подготовку и основу молодых кадров ИМГиГ составляют выпускники нашего университета.

Однако, заметил в ходе развернувшейся затем дискуссии Владимир Моисеев, проблема заключается в отсутствии государственного заказа на научные исследования. Госзаказ идет на образовательный процесс, а на науку в этом году областью выделено 2,5 млн рублей.

- Может, к середине года будет 5 млн., - добавил проректор. - Тогда как операторы шельфовых проектов ежегодно делают заказы на 40–50 млн рублей…

Представитель министерства экономического развития области, ученый секретарь научно-экспертного совета при правительстве Сахалинской области Константин Молчанов признал наличие сокращения бюджетных ассигнований. Например, на популярный грантовый конкурс молодых ученых в этом году выделяется 800 тыс. рублей – практически вдвое меньше, чем в прошлом году, и совет молодых ученых уже обратился к губернатору и в областную Думу с просьбой увеличить финансирование.

Но с другой стороны, отметил Молчанов, это единственный случай, когда со стороны ученых проявляется спрос на бюджетное финансирование. В остальных случаях этого спроса нет. Например, возможно выделение до 1 млн рублей на инновационный проект в рамках подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса. Но с 2010 года этой мерой поддержки воспользовалось только три предпринимателя, и то в основном по проектам, связанным с продвижением зарегистрированных товарных знаков.

Словом, связка между наукой и практикой в области пока еще очень слаба. Правда, первые ростки уже проявляются. Например, при том же ИМГиГе создано два малых инновационных предприятия, одно из которых будет заниматься ландшафтным дизайном, используя наработки лаборатории экологии растений и геоэкологии института. И упомянутый выше технопарк строительных технологий, созданный совместно с местным бизнесом, – тоже крайне интересное начинание.

Теги  Наука Инвестиции
Автор текста: Вадим Горбунов

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