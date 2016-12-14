ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 11 февраля

Яйца с материка

Сегодня региональные власти в прямом смысле решают яичную проблему. Местный производитель в силу объективных причин сократил производство яйца.

Брифинг по ОРВИ и гриппу

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Сахалинской области продолжает расти. По данным медиков, эпидемия регистрируется только в Охе. Сейчас там ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в помещениях.

Вертолет на Курилах

Винтокрылая машина - на службе у курильчан. Между двумя самыми южными островами гряды - Кунаширом и Шикотаном - налажено вертолетное сообщение.

Гражданская авиация

9 февраля в России отметили день гражданской авиации. В 1923 году появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров и почтовые грузы.

Строительство ГРЭС-2

В селе Ильинском Томаринского района продолжается строительство ГРЭС-2. Строители уже приступили к монтажу комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией. Также идет возведение первой в России сухой градирни

Автомобили с системой ГЛОНАСС

«Оглонассить» всю страну решили с 1 января. Дальневосточники оказались в растерянности: без «Эры ГЛОНАСС» нельзя теперь ввезти авто. Поэтому во Владивостоке скопилось порядка тысячи машин, которые таможня не впускает в Россию. А сахалинцы, соответственно, больше не могут привезти авто из Японии «под заказ».

Родители сдают ЕГЭ

В южно-сахалинской Гимназии №2 ЕГЭ вместо детей сдавали взрослые. Такая акция 7 февраля состоялась в 50 регионах страны. Таким образом, родителям будущих выпускников показали, что ничего страшного в процедуре сдачи экзамена нет.

Ворлд Скиллз

На Сахалине завершена битва профессионалов. По итогам открытого чемпионата «Ворлд Скиллз» будет сформирована команда на российский полуфинал - он состоится в мае.

Обмен книгами

Буккроссинг по-сахалински. Корреспонденты телеканала ОТВ приняли участие в добровольном обмене книгами. В добрый путь отправили произведения Жюля Верна, день рождения которого отметили 8 февраля.

«Золотая шайба» в Макарове

В Макарове продолжается 13 областной турнир по хоккею среди дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая шайба». В финальный розыгрыш включились 12 лучших районных дружин старшей возрастной группы. На кону - путёвка на Всероссийские соревнования в Сочи.