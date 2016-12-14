Сахалинцев просят пользоваться парковками у «Горного воздуха»

Сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» призывает своих гостей пользоваться парковками.

По информации пресс-службы, в настоящее время на территории СТК действуют три площадки для автомобилей. Первая расположена по дороге к нижней площадке канатной дороги и способна вместить несколько сотен машин.

Вторую парковку, за школой греко-римской борьбы, подготовили недавно. Это тоже большой парковочный пункт. Путь от него до основания канатной дороги занимает три минуты.

Третья парковка оборудована на месте недавно расселенного жилого дома в районе средней площадки комплекса. Несмотря на небольшую площадь, она в состоянии принять до сотни машин.

Кроме того, автолюбители могут парковать свои машины перед дачным комплексом за стадионом «Спартак».

Вопрос о пользовании парковками актуален. Несмотря на то, что все они доступны и бесплатны, многие клиенты предпочитают бросать свои авто вдоль подъездных дорог, что создает неудобство и угрозу безопасности других гостей.

- На «Горном воздухе» должна сформироваться культура вежливого отношения друг к другу. Мы понимаем, что этот процесс требует времени, но все же должны его инициировать. Пользование парковками безопасно и цивилизованно, и мы просим наших гостей ответственно к нему относиться, - отметил и.о. директора СТК Андрей Кораблев.