Центр внимания. Выпуск от 10 февраля

Губернатор в аэропорту

Для них небо - это повседневная работа. Работники гражданской авиации накануне отметили профессиональный праздник. В честь торжества всех, кто обеспечивает для сахалинцев комфортные и безопасные воздушные перевозки, поздравил губернатор Олег Кожемяко.

Сдача арендного дома в Поронайске

Первые в этом году. Два арендных дома сданы в пользование поронайцам. Новоселье отпраздновали сотрудники бюджетного сектора - образования, медицины, правоохранительных органов.

Организация ТОСов

А вот жители некоторых районов Южно-Сахалинска празднуют не новоселье. Они озабочены установкой детской площадки в своем дворе, озеленением и освещением переулка. Деятельность ТОСов становится все более заметна в областном центре.

Ход строительства ГРЭС-2

Тем временем в селе Ильинском Томаринского района продолжается строительство ГРЭС-2. Строители уже приступили к монтажу комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией. Также идет возведение первой в России сухой градирни.

Пресс-тур Минсоцзащиты

Не менее глобальная сегодня ведется стройка и в Южно-Сахалинске. Уникальный для Дальнего Востока реабилитационный центра возводят с опережением графика. Его открытия ждут свыше 20-ти тысяч инвалидов по всей области. Людям с ограниченными физическими возможностями центр позволит не только проходить реабилитацию.

Рейд по снегоходам

Без документов и в неположенном месте. Сотрудники Гостехнадзора провели очередной рейд по проверке водителей снегоходов. Точкой контроля выбрали популярную зону отдыха жителей областного центра.

Закрытие «Ворлд Скиллз»

Трехдневный марафон рабочих профессий достиг финишной черты. В Южно-Сахалинске подвели итоги открытого регионального чемпионата «Ворлд Скиллз». Напомню, молодые профессионалы состязались по 21-му направлению.

История горняка

Список рабочих профессий, востребованных на Сахалине, довольно длинный. Отраслям-паровозам островной экономики постоянно требуются нефтяники, угольщики, а с учётом последних тенденций - животноводы и аграрии.

Подготовка к Лыжне России

В предстоящую субботу на Сахалине пройдёт 35-я Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Самой массовым местом для проведения на острове по традиции выбрали село Троицкое Анивского района. Свои физические возможности на дистанциях от 200 метров до 10 километров покажут почти две тысячи юных и взрослых островитян.

Лучшее время стартовать

В Новосибирске завершился 2 этап Всероссийских юношеских соревнований по биатлону на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий. Более чем среди 450 лыжников-стрелков из 30 городов страны отличились и сахалинцы.