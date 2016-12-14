Сахалинские школы вводят уроки горнолыжной подготовки

В образовательную программу школ Сахалинской области вводят горнолыжную подготовку, информирует региональное правительство.

Южно-Сахалинск - одно из первых муниципальных образований, где с этого года внедряют нововведение – на горные лыжи встали ученики пяти школ. Уже в 2018 году регулярно заниматься этим популярным на Сахалине видом спорта на уроках физкультуры смогут школьники из половины всех общеобразовательных учреждений города. Такое решение принято по просьбе самих учащихся, которые рассказали губернатору о желании получить в рамках учебного процесса еще и начальную горнолыжную подготовку.

Сейчас школы Сахалина и Курил активно обновляют спортивное снаряжение. При помощи областных субвенций в последние годы, к примеру, в районах приобрели около 5000 комплектов беговых лыж.

- В наличии у нас 150 пар инвентаря. В этом году докупили еще 30 комплектов - для младших школьников. Лыжами у нас занимаются все 37 классов – с 1-го по 11-й. Кроме того, в рамках проекта «Лыжи в школу» мы получили снегоход с оборудованием для подготовки трасс, - сообщила директор средней школы №32 села Новоалександровск Светлана Бетнарская.

Большой интерес, по ее словам, дети проявляют и к горным лыжам. Например, в Новоалександровске многие из них посещают секцию, которую ведет тренер-профессионал. Получив начальные знания, школьники отправляются на горнолыжные склоны. Происходит это вне основного учебного процесса, как правило, уже в вечернее время, что далеко не всегда удобно для детей и их родителей. Поэтому с нынешнего года в Южно-Сахалинске предложили обучать школьников азам катания на горных лыжах в рамках образовательной программы. Для этого областная спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования.

- Горными лыжами на горе Парковой – так называемой «городухе» - начали заниматься учащиеся 5 школ Южно-Сахалинска: №6, 26, 21, 22 и 7. Школьников сюда подвозят централизованно. Составлено расписание занятий физической культурой. Проводят их 4 опытных инструктора, особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности. В следующем году мы готовы принять значительно большее количество школьников – одновременно на Парковой могут находиться несколько сотен горнолыжников, - отметил министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев. - При этом городским школам, которые будут вводить в образовательные программы горнолыжную подготовку, целесообразно закупить собственный инвентарь - на средства областной субвенции. Чтобы учащиеся посещали гору с этим снаряжением. Такой подход позволит значительно увеличить количество занимающихся горными лыжами, - предложил Олег Кожемяко, который посетил несколько городских школ и проверил их обеспеченность спортивным инвентарем.

Обучиться азам горнолыжного спорта в рамках школьной программы уже пожелали учащиеся общеобразовательных учреждений №32 и 9 областного центра, а также второй гимназии. Об этом школьники сообщили главе региона, который спросил их мнение на этот счет. За данное решение в классных аудиториях ученики практически единодушно голосовали поднятыми вверх руками. - Мы достаточно мобильны в этом плане. Если у детей появится возможность встать на горные лыжи, с удовольствием воспользуемся этим предложением, - сказала директор школы №9 Южно-Сахалинска Марина Гулакова.