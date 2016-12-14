Молодежь с «золотыми руками» наградили на Сахалине

На Сахалине определили победителей чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Награды им вручил губернатор области Олег Кожемяко.

Конкурс профмастерства для повышения престижа рабочих профессий в области проводится не первый год. Однако в этом году Сахалин присоединился к международному движению WorldSkills. Более того, на острове чемпионат сделали открытым, поэтому среди его участников – не только молодые жители области, но и соседних регионов. Сюда приехали представители Хабаровского автодорожного техникума и политехнического колледжа Совгавани. Правда, гости шли вне конкурса.

Всего же в конкурсных испытаниях по 21 направлению приняли участие более 120 молодых людей и почти столько же экспертов, которые оценивали результаты их труда. Повара, графические и ландшафтные дизайнеры, столяры, флористы, сантехники, медсестры, монтажники, трактористы и многие другие бились за звание лучшего в профессии на пяти площадках в профильных учреждениях.

Интересно, что за ходом состязаний в профмастерстве наблюдали и сахалинские школьники, многие из них еще не определились с выбором профессий. Волонтеры рассказывали им об особенностях того или иного направления. А вообще доступ к конкурсным площадкам был открыт для всех желающих, среди зрителей – и руководители предприятий, присматривающие хороших специалистов на будущее. Итогом трехдневных испытаний стало выявление призеров и победителей соревнований в каждой из 21 номинаций. За наградами по очереди поднимались бронзовые, серебряные и золотые призеры, занимая все пространство сцены, что с улыбкой отметила министр образования области Наталья Мурашова. - Я смотрела на эту гвардию и думала: и как же вас много! Но это, конечно, здорово! Три дня пролетели незаметно, потому что они были очень насыщенными и яркими. И знаете, не известно, что сегодня более важно и ценно: хорошие мозги или золотые руки! Ребята, я в вас верю и хочу пожелать, чтобы вы нашли свое место в выбранной вами профессии, - поздравила победителей она.

Золотые медали и дипломы победителям вручил глава региона, отметив, что 21 номинация – это охват практически всех сфер деятельности. Во время награждения он вспомнил и о начале своего трудового пути: монтер, плотник, бетонщик, монтажник. - Безусловно, радует, что в первом региональном конкурсе молодых профессионалов сахалинские ребята показали хороший результат. Это значит, что они способны овладевать профессией на уровне высших достижений. Вы способны работать в любых организациях. И сегодня вас, еще не получивших дипломы, можно рассматривать как самых перспективных и востребованных в любой организации, - подчеркнул Кожемяко.

После награждения победители профессиональных соревнований поделились эмоциями от трехдневного испытания. Среди счастливых обладательниц золотой медали – второкурсница техникума сервиса Ева Щелканова, ставшая лучшей в кондитерском деле. По правилам, она должна была приготовить несколько блюд – конфеты, десерт, миниатюра и фигурка из карамели - Я не ожидала, что займу первое место! Борьба с серебряной призершей развернулась нешуточная. Больше всего мне удался десерт, я делала ванильный мусс с ананасовым и малиновым конфи на основе песочного теста, это очень модно. А вообще, такие конкурсы очень важны. Я развиваюсь как профессионал, с каждым разом уровень растет. В будущем я думаю двигаться в этом направлении и ни в коем случае не бросать любимое дело, - поделилась победительница сахалинского этапа.