На Сахалине ввели ежедневный мониторинг состояния тяжелых больных
В Сахалинской областной клинической больнице теперь ежедневно выходят на связь с районными лечебными учреждениями, информирует пресс-служба регионального минздрава.
Совещания проводятся в режиме видео-конференц-связи. В них принимают участие главные врачи, руководители различных медицинских служб. Специалисты уточняют данные по тяжёлым пациентам, корректируют тактику дальнейшего лечения. При необходимости определяются возможности для их транспортировки в Южно-Сахалинск.
- Основная задача - на ранних этапах обеспечить эвакуацию пациентов с использованием самолёта, вертолёта, всё чаще используем для этих целей автомашины. У нас появился новый реанимационный автомобиль «Форд» С-класса – для нас это большое подспорье, очень большая комфортность при эвакуации пациента, – рассказал и.о. главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус. - Рассматривается вопрос, чтобы ещё дооснастить учреждение аналогичными автомобилями. При наличии современных машин с хорошим оборудованием мы можем спокойно работать в радиусе 300-350 километров. Это Холмск, Корсаков, Долинск, Макаров, Поронайск и так далее. Мы даже из Тымовского начали эвакуировать пациентов при помощи автотранспорта. С машиной мы не ждем погоды или светлого времени суток, как с авиатранспортом.
Количество еженедельных консультаций специалистами областной клинической больницы в рамках таких совещаний доходит до 90, из них треть случаев завершается транспортировками пациентов из районов. Показания для госпитализации могут быть разными. Это и осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, и проблемы, возникающие во время беременности, тяжёлые травмы, полученные во время ДТП или при других обстоятельствах.
- Мы продолжаем лечение девочки, которую покусали бездомные собаки на территории гарнизона Горячие Ключи. Ей оказана помощь в полном объеме, – представители Курильского района доложили о проведенных манипуляциях.
- Необходимо провести дополнительные консультации по этому случаю. Ситуация на контроле. При необходимости нужно рассмотреть возможность доставки в областной центр, – ответили из Южно-Сахалинска.
После таких встреч начинается координационная работа, специалисты уточняют различные важные детали, определяется оптимальный вариант для транспортировки. Причём речь идёт не только о пациентах ЦРБ. Тяжёлых пациентов привозят и из учреждений областного центра.
- У нас больница, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Мы забираем пациентов, делаем всё, что необходимо, стабилизируем их состояние. Потом они долечиваются либо у нас, либо в центральных районных больницах, – отметил Александр Бейфус. - Нет разницы: из Арги-Паги пациент или из 9-го микрорайона Южно-Сахалинска – доступность Сахалинской областной клинической больницы им гарантирована в равной степени.
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