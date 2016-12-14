На Сахалине ввели ежедневный мониторинг состояния тяжелых больных

В Сахалинской областной клинической больнице теперь ежедневно выходят на связь с районными лечебными учреждениями, информирует пресс-служба регионального минздрава.

Совещания проводятся в режиме видео-конференц-связи. В них принимают участие главные врачи, руководители различных медицинских служб. Специалисты уточняют данные по тяжёлым пациентам, корректируют тактику дальнейшего лечения. При необходимости определяются возможности для их транспортировки в Южно-Сахалинск.

- Основная задача - на ранних этапах обеспечить эвакуацию пациентов с использованием самолёта, вертолёта, всё чаще используем для этих целей автомашины. У нас появился новый реанимационный автомобиль «Форд» С-класса – для нас это большое подспорье, очень большая комфортность при эвакуации пациента, – рассказал и.о. главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус. - Рассматривается вопрос, чтобы ещё дооснастить учреждение аналогичными автомобилями. При наличии современных машин с хорошим оборудованием мы можем спокойно работать в радиусе 300-350 километров. Это Холмск, Корсаков, Долинск, Макаров, Поронайск и так далее. Мы даже из Тымовского начали эвакуировать пациентов при помощи автотранспорта. С машиной мы не ждем погоды или светлого времени суток, как с авиатранспортом.