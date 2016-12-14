Сахалинец до смерти забил жену

На Сахалине от побоев мужа скончалась 46-летняя женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Тело жительницы долинского села Быков было обнаружено в одной из квартир дома №3 на ул. Горняцкой. По заключению судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от острой кровопотери, закрытой тупой травмы грудной клетки с переломом ребер и повреждением внутренних органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Фигуранту инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 38-летний супруг жертвы. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

По версии следствия, 7 февраля 2017 года пьяный муж избил жену за то, что она не прибралась в туалете. Затем он отправился спать, а ночью обнаружил, что супруга скончалась.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.