Уикенд в столице: «Лыжня России», Джеймс Дорнан и волейбол

Областной краеведческий музей 11 февраля приглашает на программу «Субботний киносеанс». В рамках Дней корейской культуры посетители увидят серию документальных фильмов о всемирном наследии ЮНЕСКО в Корее, национальной кухне и традициях архитектуры, культуры. Начало показов – в 17:00 и 18:00. Взрослый билет стоит 70 рублей, дети проходят бесплатно.

В воскресенье настоятельно рекомендуем принять участие в Дне здоровья. У вас есть возможность вместе с детьми отдохнуть два часа на лыжной прогулке. Инвентарь организаторы выдают бесплатно, а еще проведут профессиональную разминку. Горожан ждут с 10:00 на территории СШОР зимних видов спорта по адресу: ул. Венская, 5.

В воскресенье южносахалинцы могут стать покорителями горных вершин. Клуб «Адреналин» приглашает подняться на гору Быкова. Маршрут средней сложности протяженностью 18 км не требует специальной подготовки. Сбор участников – в 09:00 на площади Победы. Все участники похода добираются до места старта на личном транспорте. В 09:30 запланирован выезд колонны до села Березняки.