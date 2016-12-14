Уикенд в столице: «Лыжня России», Джеймс Дорнан и волейбол
Рекомендуем День здоровья, матч Суперлиги по волейболу и «На пятьдесят оттенков темнее»
Для всей семьи
Областной краеведческий музей 11 февраля приглашает на программу «Субботний киносеанс». В рамках Дней корейской культуры посетители увидят серию документальных фильмов о всемирном наследии ЮНЕСКО в Корее, национальной кухне и традициях архитектуры, культуры. Начало показов – в 17:00 и 18:00. Взрослый билет стоит 70 рублей, дети проходят бесплатно.
В воскресенье настоятельно рекомендуем принять участие в Дне здоровья. У вас есть возможность вместе с детьми отдохнуть два часа на лыжной прогулке. Инвентарь организаторы выдают бесплатно, а еще проведут профессиональную разминку. Горожан ждут с 10:00 на территории СШОР зимних видов спорта по адресу: ул. Венская, 5.
В воскресенье южносахалинцы могут стать покорителями горных вершин. Клуб «Адреналин» приглашает подняться на гору Быкова. Маршрут средней сложности протяженностью 18 км не требует специальной подготовки. Сбор участников – в 09:00 на площади Победы. Все участники похода добираются до места старта на личном транспорте. В 09:30 запланирован выезд колонны до села Березняки.
Болельщикам и спортсменам
Главное зимнее событие месяца, конечно, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России–2017». По традиции она проходит на базе спортшколы села Троицкого Анивского района. В нем могут участвовать островитяне всех возрастов при наличии разрешения от врача. Участники стартуют в субботу в 12:00.
НА Сахалин вновь пришел большой волейбол. 12 февраля в рамках матча регулярного женского чемпионата российской Суперлиги ВК ПСК «Сахалин» принимает соперниц из Челябинска. Игра с «Метарой» начнется в 17:00 в волейбольном центре «Сахалин». Вход бесплатный.
Если вы поклонник скоростей на водных дорожках, вас ждет первенство области по плаванию. Начало стартов в городском плавательном бассейне в 11:00. Болельщиков ждут по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 3.
Вернисажи
Безусловно, внимания любителей живописи достойна персональная выставка островного художника Сергея Новоселова «По перевалу к океану». Экспозиция развернута в областном художественном музее. 200 графических произведений иллюстрируют основную тему творчества замечательного мастера кисти – природа и люди северного края.
Поклонникам Мельпомены
Субботний вечер можно посвятить походу в Чехов-центр на спектакль «Свет-Луна». Один из старожилов репертуара театра одинаково интересен и взрослым, и детям. Известную русскую сказку о царевне-лягушке режиссер и актеры увидели с позиции сегодняшнего дня, но с полным уважением к традициям языка и народного творчества. Начало – в 18:00.
Для киноманов
Главное кинособытие недели – вторая серия нашумевшего в свое время фильма «Пятьдесят оттенков серого». Экранизацию бестселлера Э.Л. Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее» осуществил Джеймс Фоули, сменивший на этом посту режиссера первой части Сэма Тейлора-Джонсона. К радости поклонников, постановщик оставил в главных ролях красавца-ирландца Джеймса Дорнана и пикантную Дакоту Джонсон. А бывшую любовницу Кристиана Грея сыграет 63-летняя Ким Бейсингер, звезда скандальных «Девяти с половиной недель».
А вот на лучший фильм недели «Лего Фильм Бэтмен» смело собирайтесь с детьми. Мультфильм Криса МакКея покорит не только лихо заверченным сюжетом, но и скрупулезной работой авторов по созданию сказочного мира из мельчайших конструктивов.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
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