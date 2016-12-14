В Чехов-центре подвели итоги 2016 года

На ежегодном отчетном собрании коллектива сахалинского Чехов-центра подвели итоги прошедшего года.

По информации пресс-службы театра, за 12 месяцев зрители посетили 241 спектакль. За год им подарили семь премьерных постановок, которые осуществили приезжие режиссеры Антон Безъязыков, Георгий Цнобиладзе, Олег Еремин, Алексей Песегов и сахалинцы Наталья Шаркова и Александр Агеев. «Тестостерон», древнегреческая комедия по Аристофану «Лисистрата», мольеровский шедевр «Скупой» и чеховский «Вишневый сад» стали популярными у островной аудитории. Свою публику собрали и новогодние сказки «Морозко» и «Невероятные приключения в волшебном лесу».

Немаловажным для Чехов-центра стали театральные квартирники, где создается особая атмосфера единения артиста со зрителем.

Спектакль «Наследство» (режиссер Антон Коваленко) побывал на театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит». «Скупой» Олега Еремина вошел в long-list самой престижной театральной награды России «Золотая маска».

Театр активно гастролировал по области. Труппа показала 46 спектаклей в Аниве, Углегорске, Мгачи, Александровске-Сахалинском, Долинске, Южно-Курильске и других населенных пунктах. Межрегиональное сотрудничество в 2016 году было представлено гастролями сахалинцев в Благовещенск. Поездка прошла при грантовой поддержке министерства культуры и архивного дела области.

Значимым проектом ушедшего года стала организация творческой встречи с заслуженным артистом РСФСР и Украины, директором театра на Таганке Николаем Дупаком сначала в Южно-Сахалинске, а затем и в Театральном институте им. Бориса Щукина в Москве.

В прошлом году Чехов-центр презентовал книгу «Театр: истории и лица», а затем организовал фотовыставку «Театр сквозь время». Инновационным направлением деятельности стал совместный проект артистов театра и начальной общеобразовательной школы №7 «Классный театр».

Одним из ключевых театральных событий 2016 года в Южно-Сахалинске стал IV Дальневосточный театральный форум. В его рамках состоялись круглые столы, тренинги, мастер-классы и драматургическая лаборатория «Сахалин.doc». Результат работы последней зрители увидели во время Всероссийской акции «Ночь искусств».

По данным на 1 января 2017 года в театре трудятся 173 человека. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 57 тыс. рублей. Специалисты театра ежегодно проходят повышение квалификации. В этом году 36 работников Чехов-центра прошли профильное обучение. Для артистов был проведен тренинг по сценической речи и сцендвижению, актерскому мастерству.

За личный вклад в развитие культуры почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела отмечены девять работников театра. Благодарственным письмом облдумы награждена актриса Татьяна Максимова, а благодарность губернатора получила народная артистка РСФСР Клара Кисенкова.