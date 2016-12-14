Лучшее время стартовать

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В Новосибирске завершился 2 этап Всероссийских юношеских соревнований по биатлону на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий. Более чем среди 450 лыжников-стрелков из 30 городов страны отличились и сахалинцы.