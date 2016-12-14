Романтика рабочих профессий
Список рабочих профессий, востребованных на Сахалине, довольно длинный. Отраслям-паровозам островной экономики постоянно требуются нефтяники, угольщики, а с учётом последних тенденций - животноводы и аграрии.
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Список рабочих профессий, востребованных на Сахалине, довольно длинный. Отраслям-паровозам островной экономики постоянно требуются нефтяники, угольщики, а с учётом последних тенденций - животноводы и аграрии.
Сахалин стал рекордсменом по количеству выпитой водки
Берите в расчёт выезжающих туристов, которые скупают водку в "презент".
Ну а в целом - не удивительно. Власть может получать данные кто, где и сколько пьёт вод...
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Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
10.02
на карту сбербанка:
от "Добрых Волшебников" - 500 руб,
500 руб, 500 руб,
300 руб, 500 руб,100 руб,
300 руб от Ольги Анатольевны.П,
1000 руб от Васил...
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Почему задерженное ТС разместили не на спец. стоянку?
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