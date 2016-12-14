Сахалинские биатлонисты поедут на первенство России

Двое юных сахалинцев примут участие в первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2002–2003 годов рождения «Снежный снайпер – 2017».

Денис Река и Екатерина Крюкова – спортсмены из Томари – представят область на соревнованиях в Смоленской области. Турнир стреляющих лыжников пройдет с 20 по 26 февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества. Попасть в сборную Сахалина для участия в этих соревнованиях они смогли благодаря убедительной победе на отборочных соревнованиях, которые состоялись на томаринских лыжных трассах. Оба биатлониста стали лидерами как в индивидуальной гонке, так и в спринте, опередив своих соперников из Южно-Сахалинска.

Ребята отправятся на всероссийские соревнования 18 февраля. 20 и 21 февраля им предстоит заезд на биатлонный комплекс «Чайка» в посёлке Пржевальское. 22 февраля спортсмены выйдут на индивидуальную гонку, на которой юноши пробегут 6, а девушки 5 км. 24 и 25 февраля состоятся спринт и эстафеты.

Соревнования будет проводиться свободным стилем передвижения на лыжах и со стрельбой из пневматической спортивной винтовкой МР-61 без переноски винтовки во время движения по трассе. Стрельба из положения лежа будет выполняться с упора или ремня по мишеням диаметром 30 мм. Стоя, они поразят цель диаметром 50 мм. Завершится первенство награждением победителей 26 февраля, сообщается на сайте администрации Томаринского района.

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